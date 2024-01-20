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猴痘2／1起改名「M痘」！疾管署修正傳染病分類　國內已連9周無本土

▲▼猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

▲因應世界衛生組織調整疾病名稱，疾管署修正第二類傳染病「猴痘」名稱為「M痘」，資料照。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疾病名稱更改！疾病管制署19日公告，將於2月1日修正第二類法定傳染病「猴痘」中文名稱為「M痘」。疾管署副署長羅一鈞表示，這是跟進國際作法，為避免名稱造成對疾病傳染源的誤解和污名化；國內M痘疫情趨緩，已經連續9周無本土病例，將持續觀察到春節後，評估疫情是否「消除」。

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

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▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞表示，世界衛生組織已於2022年11月28日宣布使用Mpox（M痘）作為Monkeypox（猴痘）的同義詞，後續一年兩種名稱可同時使用，但希望一年後逐漸淘汰使用Monkeypox。

主要原因在於Mpox病毒主要以齧齒類動物為宿主及傳播來源；另2022年歐美流行M痘期間，名稱有引發污名化疑慮，在世界衛生組織會議上有專家提醒建議應該提出改善污名化的方式，包含更改疾病名稱。

▲▼公告修正「傳染病分類」猴痘改為M痘。（圖／翻攝自行政院公報資訊網）

▲疾管署公告修正「傳染病分類」猴痘改為M痘。（圖／翻攝自行政院公報資訊網）

羅一鈞指出，國內M痘疫情已經趨緩，各項防治措施、疫苗接種也到位，現階段修改對醫界、民眾端整體影響最小，實際改變，就是2/1起，法定傳染病通報欄位、正式名稱都會改為M痘，相關指引手冊已經陸續在修訂，更名不影響第二類法傳相關通報時效等。羅一鈞也提到，若醫界、民眾還是習慣猴痘是可以理解，但希望在這一年中各界能跟進國際，逐漸將猴痘改為M痘。

羅一鈞指出，國內從11/13至今已經9周沒有本土M痘發生，根據世衛定義，3個月沒有新增本土病例，可以視為M痘消除，還要再觀察到春節後、到2月中旬。統計迄今M痘個案359例，其中本土340例、境外19例。

M痘疫苗接種方面，疾管署統計，累積7萬3275人接種，其中4萬5606人是完整接種兩劑，仍有2萬7669人沒有打第二劑疫苗；至於國內M痘疫苗庫存有6773瓶，約2.5萬人份。

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猴痘傳染病疫情疾管署M痘

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