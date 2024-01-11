建功高中新建校舍順利開工　竹市排除萬難、逐步解決就學需求

▲竹市建功高中新建校舍工程今(11)日順利開工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

面對新竹市學齡人口及學童逐年增加，新竹市長高虹安積極推動新建校舍工程，竹市建功高中新建校舍工程今(11)日順利開工。高虹安表示，市府秉持「新竹好學」施政藍圖，克服缺工、物價上漲等挑戰，並爭取中央經費結合市府自籌款，排除萬難挹注3億3,100萬元啟動「建功高中校園整體規劃暨國中部新建校舍工程」，預計於114學年啟用，市府將秉持嚴謹態度督促相關單位，力求工程如質如期順利完工，提供學生們優質美感兼具的多元學習場域。

高虹安表示，市府團隊落實「新竹好學、安心就學」教育理念，為解決關埔地區就學需求，積極尋覓校地並新建校舍，並詳實考量當前營建市場物價水準，編列合理經費預算，加速推動建功高中新建校舍工程進度，感謝教育部國教署大力支持，補助1億501萬4000元，結合市府自籌款2億2,598萬6,000元，共挹注3億3100萬元經費，透過跨局處通力合作，終於在今日順利開工，預計114學年竣工，期許校舍工程如質如期順利完工，為建功高中師生帶來安全、舒適、美學兼具的學習環境。

高虹安指出，建功高中建校於民國87年，考量到建功高中位於竹市核心地帶，鄰近清華大學、交通大學、馬偕紀念醫院、竹科園區等重要節點，因應學區人口逐年增加，此次新建校舍工程將延續建功綠帶計畫，整合建功二路和建功路退縮園道，完善通學步道和校車動線，並將其延伸至校園內中庭，校園外的綠色走廊將與校內的靜態教學區、室外課活動區及運動區完美融合，打造校園美學新場域。

高虹安也提到，市府自去年起即針對市立高中執行增班計畫，未來3學年度預計增加14班，將解決逾530位學生的就學問題。市府將持續全面盤點竹市高中量能，積極研議規劃各高中增班方案，協助學子就學需求。

教育部政務次長林明裕表示，高虹安市長對竹市科技、教育建設發展不遺餘力，建功高中新建校舍完工後將可容納更多孩子入學，舒緩在地就學需求，同時今年8月也會新開班級，增加更多高一新生入學容量，而中央也在新竹地區挹注相當多的教育資源，包含在竹市興建20棟校園補強工程、22棟新建廁所、22座遊戲場、10面PU跑道，為孩子邁向未來人生巔峰做足準備，投資教育絕對不能省，中央與地方攜手讓孩子們讓在舒適安全的環境中學習。

教育處表示，為滿足關埔地區學生就學需求，市府規劃「建功高中校園整體規劃暨國中部新建校舍工程」，由究境建築師事務所辦理規劃設計監造作業。新建校舍量體空間規劃預計有26間教室量體（16間普通教室、6間專科教室，每間專科教室的量體相當於1.5間普通教室、1間行政服務空間），與多功能視聽階梯教室整合規劃，補足建功高中師生課程教學活動教室使用需求，改善教學空間不足的困境，工期約550日曆天。

建功高中校長林國松表示，感謝高市長及市府團隊大力推動，新建校舍除解決現有教室空間量能不足問題，更有利學校推動多元課程教學活動，學校親師生對新校舍皆充滿期待。校園整體建築將呈現建功綠帶和景觀的多元風貌，將延續現有校園的建築風格，從外牆開口的比例、裝飾元素到構造工法都深入體現，以當代工藝感與既有紅磚學院建築的傳統工藝感互相對話，突顯新竹建功的創新精神。

教育處長陳木金強調，教育是百年樹人，教育工作需務實推進，市府致力充實校舍空間量能及完備教學設施設備，提供師生優質學習環境。期望藉由此次建功興建大樓，空間破框調整改造，校舍建物外觀造型兼具現代化特色與歷史人文特質，並採用節能及綠建築的設計手法，除打造永續校園，同時提供全校師生安全、舒適的教學環境。未來教育處與工務處將齊心協力，戮力推動建功高中新建校舍工程，提供師生兼具美感、活力、安全舒適的優質學習校園。