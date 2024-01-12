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歡樂學母語　竹市府攜社區大學辦博覽會推廣母語

▲原民團「製作原民織布相框」。（圖／新竹市政府提供）

▲原民團「製作原民織布相框」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

悅學在地文化、樂說本土語文已成為一種趨勢，新竹市長高虹安表示，為了推廣和傳承本土語言和文化，市府教育處與竹塹社區大學合作，日前在新竹巨城購物中心舉辦了一場盛大的「歡樂母語博覽會」。由市府國教輔導團、客語輔導團、閩南語輔導團及原住民輔導團等共同參與，安排了六個手作和美食攤位，讓市民透過遊戲闖關的方式增加說母語的機會外，也提供傳統美食品嘗，讓民眾能了解各民族的文化生活和特色。

教育處長陳木金指出，台灣母語日歡樂博覽會已經舉辦了將近20年，每年吸引大量民眾參與。竹市本土語團各校總召校長希望透過這樣的活動，讓語言學習和生活相結合，讓大家有更多接觸本土語言的機會，並增加對本土文化的認識和尊重。這樣的活動不僅能夠提升學生的學習興趣和動機，也能夠促進社區的多元文化交流和融合。

陳木金表示，根據國家語言發展法，竹市致力於推動本土語教育，並參與復振本土語。他希望透過母語博覽會活動，引起學生和家長能在學校、家庭和社區中多講母語，並創造生活化的母語環境，親子一起來推廣母語，可提升學生對自身文化的了解，與學習母語動機並學習尊重社會中的多元文化，期待明年「歡樂母語博覽會」大家「????迌、正來尞、pzywi」。

教育處表示，活動當日客語輔導團設計了兩種有趣的闖關遊戲，讓參與者體驗客語的發音特色和訣竅。只要能夠用客語說出紙板上的客家標語，就能品嘗到道地的客家菜包；另一個遊戲是從遊戲卡中選出三張卡片，按照指示用客語說出對應的詞語，就能獲得實用的DIY提袋一只，並在提袋上進行創作。

教育處指出，現場閩南語輔導團提供了二個有趣的遊戲，邀請民眾唸出指定圖卡的正確台語用詞，即可選一樣心儀的小禮物回家，或是只要能唸出與食有關的台語俗諺，民眾就能免費體驗手作紅龜粿一個，名符其實的「有食閣有掠」。

另外，原住民輔導團以推廣各族群招呼語為主題，邀請民眾念出相應的原住民語詞語，以「Lokah!大家說母語」念出有關的原住民的語詞如lokah su’ga？你好嗎?（泰雅族） masalu 謝謝（排灣族）array 謝謝（阿美族）就能獲得特製竹筒飯和紅藜手工餅乾。此外，民眾還能參與「百變ruma'」活動，在祖靈圖騰布料上進行拼貼創作，感受原住民藝術文化之美。

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