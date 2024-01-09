傾聽學生心聲　高虹安赴新科國中與同學共進午餐

▲高虹安前往新科國中，與學生們共進午餐約會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

傾聽學生心聲，鼓勵表達想法。新竹市長高虹安今(9)日親自前往新科國中，視察親師生平台成效、校園環境及學校需求，並與學生們面對面座談，共進一場溫馨的午餐約會。高市長表示，透過今日午餐約會向師生們分享竹市府在教育面向上的成果與未來展望，並讓師生表達自身想法、暢所欲言，期藉由面對面的分享對談，了解校方需求並激盪出新竹好學的創新想法，讓新竹孩子們昂首闊步走上世界的舞台。

今日對談過程中，學生們積極提出學習與生活上的疑問或困難，高市長也逐一記錄並回覆，除了向師生們分享市府的教育政策與理念外，高市長更關心學生的學習狀況與生活情形，並與學生們一同探索「對人」、「對問題」、「對自己」的基本認知與處理能力，透過午餐時光為其指引學習方向、解惑化疑，鼓勵孩子們勇敢面對接下來的挑戰。

「教育品質關乎孩子的未來與城市競爭力。」高市長表示，市府團隊致力關心學生們的學習需求，積極盤點教育資源分配並推動教育相關建設，包含完成通學專車、親師生平台等政策，讓孩子們在優質的教育環境中健康成長，獲得師生及家長們肯定，市府未來將持續落實「新竹好學」教育目標，成為學校、家長與師生最堅強的後盾。

「感謝高市長排除萬難開辦通學專車！」新科國中校長林燕玲表示，考量關埔地區部分道路狹小、交通壅塞等問題，市府細心規劃通學專車路線，讓孩子能順利就學，未來校方也會持續努力打造更好的學習環境，讓竹市的孩子們都能安全健康、快樂成長。

教育處長陳木金表示，為實踐「新竹好學、安心入學」目標，市府團隊從幼教開始層層把關，包含逐年遞增公共化教保服務名額、調降幼教師生比至1：14，並規劃8條安心通學專車路線，減輕家長負擔，滿足孩子就學通勤需求，更向中央爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助，重新規劃校園周邊人車動線，改善並建設通學步道，提供孩子們安心上下學的就學環境；並落實智慧治理推出「竹市親師生平台」與「竹市校園智慧通」APP，提供師生便利、友善的線上溝通管道，多管齊下提升竹市教學環境品質。

教育處說明，市府持續關心學生的需求，有義務及責任帶好每位學生，並打造優質的教育環境，讓竹市的孩子幸福快樂成長。