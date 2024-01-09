　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

傾聽學生心聲　高虹安赴新科國中與同學共進午餐

▲高虹安前往新科國中，與學生們共進午餐約會。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安前往新科國中，與學生們共進午餐約會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

傾聽學生心聲，鼓勵表達想法。新竹市長高虹安今(9)日親自前往新科國中，視察親師生平台成效、校園環境及學校需求，並與學生們面對面座談，共進一場溫馨的午餐約會。高市長表示，透過今日午餐約會向師生們分享竹市府在教育面向上的成果與未來展望，並讓師生表達自身想法、暢所欲言，期藉由面對面的分享對談，了解校方需求並激盪出新竹好學的創新想法，讓新竹孩子們昂首闊步走上世界的舞台。

今日對談過程中，學生們積極提出學習與生活上的疑問或困難，高市長也逐一記錄並回覆，除了向師生們分享市府的教育政策與理念外，高市長更關心學生的學習狀況與生活情形，並與學生們一同探索「對人」、「對問題」、「對自己」的基本認知與處理能力，透過午餐時光為其指引學習方向、解惑化疑，鼓勵孩子們勇敢面對接下來的挑戰。

「教育品質關乎孩子的未來與城市競爭力。」高市長表示，市府團隊致力關心學生們的學習需求，積極盤點教育資源分配並推動教育相關建設，包含完成通學專車、親師生平台等政策，讓孩子們在優質的教育環境中健康成長，獲得師生及家長們肯定，市府未來將持續落實「新竹好學」教育目標，成為學校、家長與師生最堅強的後盾。

「感謝高市長排除萬難開辦通學專車！」新科國中校長林燕玲表示，考量關埔地區部分道路狹小、交通壅塞等問題，市府細心規劃通學專車路線，讓孩子能順利就學，未來校方也會持續努力打造更好的學習環境，讓竹市的孩子們都能安全健康、快樂成長。

教育處長陳木金表示，為實踐「新竹好學、安心入學」目標，市府團隊從幼教開始層層把關，包含逐年遞增公共化教保服務名額、調降幼教師生比至1：14，並規劃8條安心通學專車路線，減輕家長負擔，滿足孩子就學通勤需求，更向中央爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助，重新規劃校園周邊人車動線，改善並建設通學步道，提供孩子們安心上下學的就學環境；並落實智慧治理推出「竹市親師生平台」與「竹市校園智慧通」APP，提供師生便利、友善的線上溝通管道，多管齊下提升竹市教學環境品質。

教育處說明，市府持續關心學生的需求，有義務及責任帶好每位學生，並打造優質的教育環境，讓竹市的孩子幸福快樂成長。

ET快訊
中國四大衛星發射中心　2023平均每週發射至少一枚火箭
酸國防部一下說衛星一下說飛彈　侯友宜：是否又要說中共介選？
發射衛星也要國家警報？　陳建仁解答：還是請民眾小心
國防部衛星、飛彈分不清？　 朱立倫：Missile是飛彈！別
快訊／陸「探針衛星」發射影片曝光　長征火箭「第506次飛行」
快訊／是衛星！　國防部道歉了
微博熱議「台灣響國家級警報」　 陸網嘆：萬萬沒想到啊！
六福村發射「優惠警報」：已飛越至官網中　網評價兩極
「中國發射衛星」全台警報狂響！　揭秘「愛因斯坦探針衛星」
23種情境會發「國家級警報」！地震、海嘯、火山都有　發送只需
快訊／蔡英文：那是衛星不是飛彈別擔心
陸衛星經台灣上空至少3次　黃揚明：選前發國家警報用意不言可喻
長輩看警報恐慌「誤以為是飛彈」！他嘆1點：豈有此理
徐巧芯見防空警報「英文寫Missile」　網愣：中英文各自表

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市開放55-64歲原住民　公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗

傾聽學生心聲　高虹安赴新科國中與同學共進午餐

賴清德、蕭美琴接棒站台王美惠　力拚國會過半

衛生局協助台東馬偕兒科專科醫師　24小時緊急醫療照護人力

台南西門圓環改善計畫啟動　10日起開放機慢車直行穿越

南投醫院設兒童早療評估中心　協助父母及早掌握遲緩兒狀況

賴坤成提出優化運動休閒設備　發展海陸空三棲賽事

蔡壁如南投助攻游顥　籲下架民進黨和新潮流

助人40年！台東善心民眾李壬癸再捐善款50萬　市公所舉辦捐款儀式

台東鼓勵並提升生育率　加碼推出「全方位婦幼健康照護」

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

挑戰5廣告Slogan拿千元　秒答「飲品、奶粉」台詞

竹市開放55-64歲原住民　公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗

傾聽學生心聲　高虹安赴新科國中與同學共進午餐

賴清德、蕭美琴接棒站台王美惠　力拚國會過半

衛生局協助台東馬偕兒科專科醫師　24小時緊急醫療照護人力

台南西門圓環改善計畫啟動　10日起開放機慢車直行穿越

南投醫院設兒童早療評估中心　協助父母及早掌握遲緩兒狀況

賴坤成提出優化運動休閒設備　發展海陸空三棲賽事

蔡壁如南投助攻游顥　籲下架民進黨和新潮流

助人40年！台東善心民眾李壬癸再捐善款50萬　市公所舉辦捐款儀式

台東鼓勵並提升生育率　加碼推出「全方位婦幼健康照護」

馬桶蓋下方裝針孔偷拍心儀女同事！　色男判拘50天

疑國防警報大響製造恐懼感？　游淑慧：會更怕賴清德當選飛彈真的來

林逸欣解鎖家鄉跨年！新MV「化身吉他手」圓夢

散步到一半國家級警報狂響　柴柴「翹屁股定格」臉貼地板放空

境外污染明天來襲！環境部：全台空品多為橘色提醒

吳鐵肩／逾半選民盼政黨輪替　侯康配謀求多人最大幸福

中國四大衛星發射中心功能各異　2023平均每週發射至少一枚火箭

航港局新年度聚焦提升船舶航行安全　促進航運產業永續發展

30歲網紅疑因「彈菸灰」被殺身亡！　兇手「狂砍他腦袋10多刀」

酸國防部一下說衛星一下說飛彈　侯友宜：是否又要說中共介選？

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

地方熱門新聞

2024桃園立委選舉首場電視政見會　他最受側目

快訊／破10萬人！國民黨台中大造勢　侯友宜大諷綠營《在路上》人人跳車

獨／穿夾腳拖登山　男子摔斷腿

和候康全台車掃　朱立倫：民眾期望變天

玉山園區首見台灣特有新種淡水魚類玉山間爬岩鰍

南消「綠蠵龜」搶救民眾生命財產

台南市南區省躬三街鐵厝宮廟凌晨火警多尊神明被焚毀

蔡壁如南投助攻游顥　籲下架民進黨和新潮流

阮厚爵告對手「潑髒水」　陳秀寶反擊　

小工程大效益　八德區山下街打通至新興路

20公升罈裝金門高粱限量賣！抽9999位幸運兒

體育女老師轉行當木工闖出一片天

台南西門圓環改善計畫啟動開放機慢車直行穿越

桃園希望工程獎助學金頒獎　15名學生獲獎　

更多熱門

相關新聞

關埔國小三期景觀順利決標

關埔國小三期景觀順利決標

許多家長、學童引頸以盼的關埔國小三期景觀及現有工地防護工程，經新竹市政府及多方共同努力下，克服重重困難，終於在12月21日順利決標！新竹市政府表示，這項工程範圍包含中央草地、跑道、戶外排球場、校門周邊及校園中庭、體育館周邊工地保護等，未來將分區完工，預計113年底全數完成，提供師生完整多元的活動空間。

建功高中新建校舍工程順利決標

建功高中新建校舍工程順利決標

磐石中學通學步道完工啟用

磐石中學通學步道完工啟用

竹市府發千萬獎金　表揚運動績優選手

竹市府發千萬獎金　表揚運動績優選手

竹市茄苳國小多功能風雨教室啟用

竹市茄苳國小多功能風雨教室啟用

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

快訊／國防部首發布防空警報　偵獲中國衛星飛越南部上空

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

央視：發射「長征二號丙火箭」　將「探針衛星」送入軌道

連收4則「國家級警報」！一票嚇壞

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

過年後「安靜離職」　5星座上榜

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面