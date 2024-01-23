記者李芸樺／台北報導

江湖傳奇南偷北盜中的盜帥黑金城來了！聊起年少時代犯罪及逃亡過往，「好玩啊」黑金城定義那是遊戲人生，包括兩次無防護跳高樓脫逃，「成龍學我的」他笑說一次是攀跳外牆冷氣機，一次自12樓綁窗簾垂降，結果跳進鄰居家恰巧撞見一對裸體愛侶躺床上，尖叫的還是男人，「女人膽子比男人大多了」。

▲盜帥黑金城雖已頭髮花白，舉手投足仍不減瀟灑模樣。（圖／《豈有此呂》）

頂著一頭灰白髮，黑金城如今已少了從前的頑劣之氣，說起話來就像個勸世阿伯，他坦白過去是天性浪漫的犯罪分子，絲毫不覺得報應會來到自己身上，但好玩最終要付出代價，他從可能判20年的殺人冤獄中脫身，反而更大尾走上後面的竊盜路，結果還是坐牢20年，其中11年都在獨居房，「這當中連結解釋不來」他以自身經歷建議作歹的年輕人懸崖勒馬「搞不懂就別混」。

▲盜帥黑金城侃侃而談他定義的遊戲人生。（圖／《豈有此呂》）

黑金城最令外界震撼的是犯下大陸畫家范曾在台展覽竊案，另外就是參與張大千摩耶精舍竊案，他親自還原現場及手法！而他出獄後行事低調，為何還理江湖事勸連千毅和勾惡停戰？想一探究竟的你各位阿，快加入1月23日下午1:10的《豈有此呂》。