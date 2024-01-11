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羽田撞機見空服員「守門」專業　3萬英呎靈異！空位反覆亮燈、點數總多1人

記者李芸樺／台北報導

日本航空班機2日降落於羽田機場，與海上保安廳的定翼機相撞，導致定翼機上5人死亡，而日航班機起火燒毀，但多虧了空服員的當機立斷疏散，開啟8個艙門中的3個，協助379人全數平安逃生。

前空服員Amber談起逃生疏散的訓練「嚴格又高壓」，教官都會變得很兇，而空服員在機上很重要的工作就是「守門」，要顧好責任區的艙門，平時不能讓盧小小乘客突襲亂開，遇狀況時則要判斷艙外狀況及滑梯有無異常，決定能不能開門。

▲▼ 前空姐Amber提供訓練照。（圖／《豈有此呂》及Amber提供）

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▲▼ 前空姐Amber提供逃生訓練照，情境是艙外有火，就得判斷不能開門並引導乘客他處疏散。（圖／Amber提供）

▲▼ 前空姐Amber提供訓練照。（圖／《豈有此呂》及Amber提供）

Amber在國內、大陸和馬來西亞的航空公司都待過，分享趣味所見所聞，以及交手奧客的經驗，其中談起處理「腳臭」乘客，真會讓人瞪大眼發覷。

▲▼ 前空姐Amber提供訓練照。（圖／《豈有此呂》及Amber提供）

▲▼ Amber聊各地空服經驗，指出接待乘客「林默娘」也要供餐。（圖／《豈有此呂》、Amber提供）

▲▼ 前空姐Amber提供訓練照。（圖／《豈有此呂》及Amber提供）

而除了曾在航程中為突然死亡的乘客偽裝，Amber也分享遇過的靈異現象，就是一個沒有人的座位，卻反覆亮燈，直到學姊叫她做了這件事才停下！至於為何點乘客數總會多1人，那就是另一個故事了！快加入1月11日的《豈有此呂》，一窺究竟！

▲▼ 前空姐Amber提供訓練照。（圖／《豈有此呂》及Amber提供）

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