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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝立功質疑黃珊珊未退親民黨　民眾黨：本來就允許雙重黨籍

▲▼阿北小草見面會-黃珊珊（圖／記者周宸亘攝）

▲黃珊珊。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨秘書長謝立功近日狂「抓戰犯」，要柯辦競選總幹事黃珊珊辭掉不分區立委，又質疑不分區8委員只有1人簽「2年條款」，隨即遭打臉；謝立功22日再爆料，黃珊珊還沒有退出親民黨，質疑有雙重黨籍。對此，民眾黨回應，民眾黨本來就允許雙重黨籍。

謝立功22日發文表示，近日有民眾黨前桃園市議員候選人曾妍潔質疑，黨內有不分區還有雙重黨籍，外界盛傳就是準立委黃珊珊，據了解，有媒體向親民黨詢問黃珊珊是否沒退黨，結果答案是「沒退黨」，讓他覺得不可思議。」

謝立功提及，雖然民眾黨是柔性政黨，允許雙重黨籍，但若擔任黨的重要幹部或黨公職，仍有雙重黨籍恐怕就不妥當，更不用說完全是靠政黨票投出的不分區立委，這跟區域立委有本質上的不同，必須接受黨的運作與指揮，所以是否能再擁有雙重黨籍，有非常大的疑慮。

謝立功舉例，對比同樣是不分區立委過去是親民黨的林國成，早已於2019年退黨；選前周榆修被爆出仍有民進黨籍，也是趕緊退黨；但黃珊珊當初選台北市長時用的是「無黨籍」，也不等於退了親民黨；現在黃珊珊又被黨內同仁質疑雙重黨籍，黃應該要主動說清楚、講明白，不要再雙標、也不要再有特權。

針對謝立功指控黃珊珊雙重黨籍，民眾黨發言人楊寶楨回應，民眾黨本來就是柔性政黨，並且允許雙重黨籍，在民眾黨的公職人員提名辦法當中，也只有規範必須要是本黨黨籍。

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