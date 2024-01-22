民眾黨立院合作死線1／28　黃珊珊曝26日先內部溝通：可能有很多變化

▲民眾黨團召開「內閣可以看守 施政不可擺爛 民眾黨團三問NCC」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立法院將於2月1日選出正副院長，民眾黨團向藍綠拋出國會改革4承諾，黨主席柯文哲21日喊話，盼藍綠踴躍回應國會改革訴求，而Deadline（最後期限）就是1月28日。面對藍綠至今仍邊緣化民眾黨團訴求，不分區立委當選人黃珊珊表示，26日會開黨團會議做內部溝通，28日做相關決定，過程中可能也會有很多變化。

民眾黨團22日上午召開「內閣可以看守 施政不可擺爛 民眾黨團三問NCC」記者會。針對若28日前持續被藍綠邊緣化該怎麼辦，以及民進黨團總召柯建銘批評，民眾黨若演得太離譜，會自動被淘汰？黃珊珊回應，民眾黨進入立院是要監督執政黨，希望能成為穩定台灣的力量，26日會召開黨團會議，內部有相關溝通機制，請各黨正式回應民眾黨提出的國會改革4大訴求，並針對藍綠回應內容做討論，在此之前不會針對個人或哪件事情，希望大家正面回應國會改革。

黃珊珊提及，要當國會議長、副議長的人，應該對國會改革有些想法，而不是單純推出來而已，這不是民眾黨樂見的事，「我們一樣26日討論、28日以後才會開始做相關決定，過程中可能也會有很多變化，但我們立場很清楚，對人民有利的事我們會支持，對人民不利的事我們會堅決反對。」

媒體追問，目前藍綠都沒回答民眾黨的考題，會不會覺得藍綠是刻意避免民眾黨壯大？黃珊珊說，現在藍綠都還在黨內的提名過程，好像內容裡面都沒針對這件事情，「（民進黨、國民黨）黨內處理完了，我們再來回應比較好。」