高嘉瑜、黃珊珊戰2026台北市長？　蔣萬安用這4字回擊了

記者袁茵／台北報導

面對2026台北市長選舉，外界點名角逐立委失利的民進黨籍高嘉瑜、民眾黨不分區立委當選人黃珊珊，可望挑戰現任台北市長蔣萬安。蔣萬安22日以成語「鴻鵠將至」作為回應，強調先把眼前的事情專心做好、把每一步踩穩。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安22日上午出席國際扶輪年會籌備委員會備忘錄簽署儀式，針對2026台北市長選舉，外界點名民進黨高嘉瑜、民眾黨黃珊珊？蔣萬安先是反問媒體「有沒有聽過成語『鴻鵠將至』？」也就是兩人對弈下棋，其中一人因為大雁要飛來而分心，這樣事情不會做好，「所以絕對不要一心想鴻鵠將至，而是先把眼前的事情專心做好，把每一步踩穩。」

關於立法院龍頭之爭，國民黨主席朱立倫稱在野有54票、民眾黨8票共62票，但目前僅立委傅崐萁回應民眾黨4項國會改革訴求，會不會呼籲「韓江配」要趕快回應？蔣萬安說，相信國民黨團會團結，且今天會開座談會做相關討論與溝通，重要的是民眾對於國民黨在立院有相當高期待，要扮演可以發揮強力監督施政的角色，「每一位立委、國民黨團成員都是我們資產，要發揮戰力，一定要團結一致，我相信黨團這屆一定能發揮戰力、團結一致。」

另外，被問到有人發起「罷免侯友宜」，會不會找時間與新北市長侯友宜加油打氣？蔣萬安提及，自己跟侯友宜一直有保持非常密切的聯繫跟合作，雙北本來就實際是共同生活圈，再加上現有的4市的溝通平台，侯友宜在新北市服務超過10年，對新北市的付出也得到市民肯定，會持續跟侯友宜、新北市在交通、居住、教育、文化各方面密切合作，「也會一直給侯友宜加油」。

至於台北市第三位副市長至今仍未宣布的考量為何，會不會與被視為可能出戰新北市長選舉的台北市副市長李四川動向有關？蔣萬安僅說，相關人事一定都會做整體評估跟考量，確定就跟大家來報告。