陳智菡挑戰吳子嘉！　怒喊話「拿出柯文哲花上億置入TikTok證據」

▲柯辦發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選結果出爐，民眾黨主席柯文哲雖以369萬票惜敗，但他吸引大量年輕人的影響力不容小覷，多部宣傳影片進入社群影音平台發燒排行榜，卻遭質疑是花錢買網軍。柯辦發言人陳智菡21日就在臉書點名《美麗島電子報》董事長吳子嘉，「請你把柯文哲花上億進入Tik Tok的證據拿出來。」

「身為柯文哲自媒體小組負責人，我要挑戰吳子嘉：請你把柯文哲花上億進入Tik Tok的證據拿出來」陳智菡表示，她是柯文哲自媒體負責人，從FB、IG、YT、Tik Tok、Line等平台，所有社群都是他們文宣部不到20人團隊自己一邊跑行程一邊拍攝、剪輯、撰稿，人手不夠時也會請黨部支援。

陳智菡強調，選戰末期，為了抵抗部分傳統媒體的打壓，成立KP TV 長時間直播，他們的創意、薪水與時間就是經營成本，Tik Tok也不收政治人物廣告，吳子嘉在節目所稱「柯文哲上億投資Tik Tok」怎麼算出來？還煩請指教。

陳智菡也怒嗆，一支影片要擴散、要上發燒絕對不靠張口胡說八道，也不是「董事長開講」靠人頭坐在台下用演的就可以，「我們的確有『心法』，可是要等你們先做出一部YouTube發燒1影片，我們才能在同一個對話基礎討論。」

此外，陳智菡提到，從敗選開始，他們一直檢討反省自己哪裡做的不夠好，反觀民進黨、國民黨同聲檢討民眾黨；她指出，民進黨發言人說年輕人參加政黨造勢，是「毒害國家幼苗 」，這是何等封建思想？全球趨勢都在鼓勵「公民、民主意識要向下扎根」，台灣卻因為憲政體制故步自封、政黨私心，遲遲無法通過18歲公民權，早已成為「全世界最老的民主國家」。

陳智菡大批，「這些人拿不到年輕選票，就開始否定年輕人的判斷能力 」，把支持柯文哲詆毀是「年輕人不懂事 」、「容易被洗腦 」。她強調，無法聆聽年輕世代聲音，害怕青年挑戰，要怎麼同理青年的心境、困境，制定真正為青年著想的政策？媒體身為社會公器，不認真討論公共政策、監督執政黨，專司鬼扯護航金權政治，國家社會如何進步？

陳智菡也批評，吳子嘉挺國民黨總統候選人侯友宜挺到失敗，還要把柯文哲影片受年輕人歡迎抹黑成「用錢買」、「用網軍推」。她直言，「你們就繼續崩潰吧，你們整天在節目上胡說八道，戲劇張力效果做足，但年輕人根本不屑一顧，因為他們不想浪費時間聽你廢話。」

陳智菡最後表示，行政院長陳建仁說要加強力道「查核假訊息」，結果NCC卻在裝瞎，只敢找小老百姓、網紅開刀，放任名嘴造謠肆無忌憚，把節目《關鍵時刻》變「造謠時刻」，比討論外星人還怪奇，真要請大家看清楚，是誰縱容認知作戰？