韓國瑜穩居國會龍頭？　黃暐瀚揭玄機：僅傅崐萁回應白國會改革

記者江采蓁／綜合報導

新國會將在2月1日開議，並選出立法院正副院長，民進黨推派游錫堃搭檔蔡其昌，國民黨提出韓國瑜搭檔江啟臣，民眾黨向藍綠拋出「國會改革4承諾」還在觀望。對此，媒體人黃暐瀚22日就在臉書表示，目前藍綠各自歸隊，民眾黨的8票最後怎麼投，將展現民眾黨在立院的價值和定位。

▲國民黨第11屆新科立法委員座談會結束，江啓臣、韓國瑜、傅崐萁一同出面宣示國民黨團結一致支持「韓江配」。（圖／記者李毓康攝）

黃暐瀚表示，本有意爭取國會領袖的立委傅崐萁今天宣布力挺「韓江配」之後，韓國瑜已經確定穩拿「54票」了嗎？他認為「不好說、未必」，照理說，如果藍綠白各自歸隊，那韓國瑜自然將在第二輪投票以54票當選立法院長，「但如果有人尿急呢？如果有人眼花蓋錯票呢？如果有人手抖蓋在中線，蓋成廢票呢？」

但黃暐瀚指出，眼前藍綠各自戰隊，藍營「韓江配」（52+2），綠營「游昌配」（51），民眾黨的8票最後怎麼投，將展現民眾黨在立院的價值。

黃暐瀚提到，白營提出四大改革之後，藍綠皆無明顯回應，唯二公開表示支持的，只有前中廣董事長趙少康跟傅崐萁，有人說傅崐萁已表態退選，但傅崐萁可以宣布不角逐，卻無法將自己從第一輪選票上「劃掉」，任何立委想投他，都是自由。

黃暐瀚最後表示，「是集中選票投黃國昌？還是開放選票，8人都投自己？又或者最後黨團決議投給誰？」民眾黨將在這一次的院長選舉中，展現自己的價值跟定位，不論最後得與失，皆是承擔。