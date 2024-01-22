韓江配底定！趙少康讚：展現團結新戰力　必須守好52+2張票

▲前中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨中央22日舉辦新科立委座談會，本有意角逐國會領袖的立委傅崐萁表態願退讓，支持不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣組成的「韓江配」。對此，前中廣董事長趙少康就在臉書大讚，這是國民黨立法院團結好的開始，黨中央和每一位立委都要守好這52+2票，未來在各項法案、預算案以及人事案上，才能集中火力打團體戰。

趙少康大讚，國民黨「韓江配」搭檔參選立法院正副院長終於底定，傅崐萁願意退讓，展現氣度，也是未來國民黨立院大團結好的開始。但他也強調，國民黨必須體認，目前立院席次52+2（無黨），畢竟還是不穩定的多數，黨中央和每一位立委都要守好這52+2票，「這次立院正副龍頭選舉，必須讓票票入匭」，未來在各項法案、預算案以及人事案上，更必須集中火力打團體戰，才能充分展現戰力，形成一股沛然莫之能禦的力量，捍衛民眾的權益。

此外，趙少康提到，在正副院長候選人拍板後，接下來，國民黨立院黨團總召人選將成為關注焦點，立委賴士葆已經表態爭取，據說還有其他委員也有意角逐。他指出，以立法院的運作而言，黨團總召可說是朝野政黨協商攻防的總指揮，必須熟稔議事規則、善用各種協商技巧，尤其在野黨團總召面對行政部門與執政黨的各種軟硬兼施，必須不卑不亢，堅守立場。

趙少康表示，國民黨今年有許多新進的區域和不分區立委當選，在國會其實面臨實質的世代交替，雖然有年輕立委帶頭衝，還是需要熟悉議事運作的老鳥穩定軍心，才能跟民進黨「萬年總召」柯建銘周旋。

趙少康也強調，面對民眾黨挾關鍵少數要在藍綠間左右逢源，也是國民黨在立法院的另一項挑戰，身為國會第一大黨，未來必須展現強大的監督能力，並能揭弊興利，證明國民黨已經脫胎換骨，值得人民信賴。