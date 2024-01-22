　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓江配底定！趙少康讚：展現團結新戰力　必須守好52+2張票

▲▼ 趙少康接受媒體訪問 。（圖／趙少康辦公室提供）

▲前中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨中央22日舉辦新科立委座談會，本有意角逐國會領袖的立委傅崐萁表態願退讓，支持不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣組成的「韓江配」。對此，前中廣董事長趙少康就在臉書大讚，這是國民黨立法院團結好的開始，黨中央和每一位立委都要守好這52+2票，未來在各項法案、預算案以及人事案上，才能集中火力打團體戰。

趙少康大讚，國民黨「韓江配」搭檔參選立法院正副院長終於底定，傅崐萁願意退讓，展現氣度，也是未來國民黨立院大團結好的開始。但他也強調，國民黨必須體認，目前立院席次52+2（無黨），畢竟還是不穩定的多數，黨中央和每一位立委都要守好這52+2票，「這次立院正副龍頭選舉，必須讓票票入匭」，未來在各項法案、預算案以及人事案上，更必須集中火力打團體戰，才能充分展現戰力，形成一股沛然莫之能禦的力量，捍衛民眾的權益。

此外，趙少康提到，在正副院長候選人拍板後，接下來，國民黨立院黨團總召人選將成為關注焦點，立委賴士葆已經表態爭取，據說還有其他委員也有意角逐。他指出，以立法院的運作而言，黨團總召可說是朝野政黨協商攻防的總指揮，必須熟稔議事規則、善用各種協商技巧，尤其在野黨團總召面對行政部門與執政黨的各種軟硬兼施，必須不卑不亢，堅守立場。

趙少康表示，國民黨今年有許多新進的區域和不分區立委當選，在國會其實面臨實質的世代交替，雖然有年輕立委帶頭衝，還是需要熟悉議事運作的老鳥穩定軍心，才能跟民進黨「萬年總召」柯建銘周旋。

趙少康也強調，面對民眾黨挾關鍵少數要在藍綠間左右逢源，也是國民黨在立法院的另一項挑戰，身為國會第一大黨，未來必須展現強大的監督能力，並能揭弊興利，證明國民黨已經脫胎換骨，值得人民信賴。

ET快訊
人妻戰小王！套子擠到裡面流出　她崩潰：我很容易受孕
日女「在壽司店差點被打」PO師傅暴怒扯衣照　風向卻倒戈挺店家
方媛帶娃坐經濟艙遭酸最慘天王嫂！上陸綜全說了
公司週年慶「CEO表演摔死」　總裁也重傷！疑非單純意外
兒子上大學要求生活費1天500　家長月給1萬：不夠嗎？
變態社長！女友屁股刺「奴隸1號」　找好友半夜性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓江配底定！趙少康讚：展現團結新戰力　必須守好52+2張票

幕後／朱立倫昨見傅崐萁拆彈　勸退國會龍頭「黨團職務不干涉」

中選會向TikTok舉報105件選務假訊息　54則已移除

韓國瑜穩居國會龍頭？　黃暐瀚揭玄機：僅傅崐萁回應白國會改革

傅崐萁出任總召有望？　朱立倫閉門會讚：傅資深可跟柯建銘對壘

藍營國會龍頭之爭拆彈成功　他讚：朱立倫「兩手空空」能服眾不簡單

賴清德高雄謝票　讚陳其邁運籌帷幄「八仙過海」

挺「韓江配」國會龍頭一定當選　朱立倫：國民黨立委集體亮票

重中之重！賴清德黨務人事佈局＋1　傳張志豪將接掌組織部

韓國瑜攜江啟臣爭國會龍頭　「感謝傅崐萁顧全大局、犧牲小我」

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

韓江配底定！趙少康讚：展現團結新戰力　必須守好52+2張票

幕後／朱立倫昨見傅崐萁拆彈　勸退國會龍頭「黨團職務不干涉」

中選會向TikTok舉報105件選務假訊息　54則已移除

韓國瑜穩居國會龍頭？　黃暐瀚揭玄機：僅傅崐萁回應白國會改革

傅崐萁出任總召有望？　朱立倫閉門會讚：傅資深可跟柯建銘對壘

藍營國會龍頭之爭拆彈成功　他讚：朱立倫「兩手空空」能服眾不簡單

賴清德高雄謝票　讚陳其邁運籌帷幄「八仙過海」

挺「韓江配」國會龍頭一定當選　朱立倫：國民黨立委集體亮票

重中之重！賴清德黨務人事佈局＋1　傳張志豪將接掌組織部

韓國瑜攜江啟臣爭國會龍頭　「感謝傅崐萁顧全大局、犧牲小我」

玉管處連續20年發放原民高中職以上獎學金　2／1至2／29受理申請

檢出「2種動物用藥」、未標示原產地！食藥署稽查「雞蛋」3件違規

黃埔建校百年　陸啟動海內外百人校友口述歷史行動

超強4月！「鬼滅、我英、為美好世界獻上祝福...」2024春番神仙打架

連破兩道鐵門！台南天九牌賭場被抄　賭客嚇到喊：不敢了

學測落幕！試場違規逾300件　未攜帶有效證件佔6成↑

北市150校延後放寒假　華興中學：請低溫假不列出缺勤

大聯盟官網預測山本由伸首季成績　全隊最多200K、184局

男孩答案寫錯！用「打火機」一燒就擦除　網驚：文具裝備太強了

買房需求撐腰　全台房仲破8600家創新高

洗衣一次只要3.3元 帶回300顆 夠你洗一年

政治熱門新聞

快訊／高喊「支持韓江配！」　傅崐萁拉韓國瑜手：兄弟是永遠的

「民眾黨8席沒有用」　柯建銘指新國會大賽局：演太離譜會被淘汰

快訊／當傅崐萁面表態　朱立倫喊清清白白：給我一個院長韓國瑜

黃珊珊自曝與黃國昌選這2委員會

獨／賴佈局黨務人事　王義川、吳崢被點名

被嗆沒用8席　黃國昌舉2例打臉柯建銘

另類藍白合！盧秀燕同框柯文哲　2人緊鄰而坐

超哥認證的好友！綠議員臉書被灌爆發聲了

挺「韓江配」國會龍頭一定當選　朱立倫：國民黨立委集體亮票

挑戰2026台北市長？高嘉瑜：深耕港湖

幕後／朱立倫提前拆彈立委座談會　傅崐萁「項莊舞劍」意在總召

2女將戰2026？蔣萬安用4字回擊了

傅崐萁出任總召有望？　朱立倫閉門會讚：傅資深可跟柯建銘對壘

幕後／朱盧蔣張挺「韓江配」　雙進雙出力斷傅崐萁挾輔選求翻盤

更多熱門

相關新聞

幕後／朱立倫昨見傅崐萁拆彈　勸退國會龍頭「黨團職務不干涉」

幕後／朱立倫昨見傅崐萁拆彈　勸退國會龍頭「黨團職務不干涉」

國民黨不分區立委當選人韓國瑜，日前拋出與立委江啟臣組成「韓江配」爭立院龍頭，但花蓮立委傅崐萁表態有意爭取，豈料，今（22）日上午黨中央舉辦立委座談，劇情卻急轉直下，傅崐萁在會中拉起韓江的手表示，「政治是一時的，兄弟是永遠的，支持韓江配」。黨內人士透露，關鍵在於黨主席朱立倫12小時緊急拆彈，從昨日下午受訪堅定表態支持「韓江」，晚間又親自與傅會面溝通亮牌，「傅崐萁也是務實的人，了解爭下去對國民黨只會有負面影響。」朱立倫也向傅表明，「若想爭取任何黨團的位置，黨中央不會干涉。」

韓國瑜穩居國會龍頭？　黃暐瀚揭玄機：僅傅崐萁回應白國會改革

韓國瑜穩居國會龍頭？　黃暐瀚揭玄機：僅傅崐萁回應白國會改革

傅崐萁出任總召有望？　朱立倫閉門會讚：傅資深可跟柯建銘對壘

傅崐萁出任總召有望？　朱立倫閉門會讚：傅資深可跟柯建銘對壘

藍營國會龍頭之爭拆彈成功　他讚：朱立倫「兩手空空」能服眾不簡單

藍營國會龍頭之爭拆彈成功　他讚：朱立倫「兩手空空」能服眾不簡單

挺「韓江配」國會龍頭一定當選　朱立倫：國民黨立委集體亮票

挺「韓江配」國會龍頭一定當選　朱立倫：國民黨立委集體亮票

關鍵字：

國民黨立法院韓江配傅崐萁趙少康

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面