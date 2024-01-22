　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市稅務局1／25邀名師揮毫贈春聯　捐發票再送好禮

▲邀請市民朋友一起歡歡喜喜迎龍年。（圖／新竹市政府提供）

▲邀請市民朋友一起歡歡喜喜迎龍年。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

送兔迎龍、好運連連！隨著農曆春節將至，新竹市稅務局將於1月25日上午10時30分至下午4時，在稅務局1樓大廳舉辦「2024龍瑞盈門送春聯租稅宣導活動」，現場邀請張雙土、張美卿等多位書法家現場揮毫寫春聯，民眾除可定製專屬自己的春聯及紅包袋外，更有捐發票送好禮活動，邀請市民朋友一起歡歡喜喜迎龍年！

稅務局表示，貼春聯賀新年是過年的傳統習俗，手寫春聯現今愈來愈少見，為讓市民朋友感受過年的喜慶氛圍，稅務局每年都會在春節前夕舉辦送春聯活動，今年已邁入第20年廣受各界好評，1月25日將邀請13位書法家到場揮毫寫春聯並免費贈送，市民朋友也可以當場定製心目中的祝福春聯，提前感受年節氣氛，吉祥如意一整年。

稅務局指出，活動當日上午10時30分至12時，民眾可使用載具（含手機條碼、悠遊卡、icash、一卡通等）捐贈113年1月雲端發票4張至22張，或紙本統一發票8張至32張，兌換宣導品。成功申請手機條碼並下載財政部統一發票兌獎APP者，贈送精美贈品1份，數量有限，送完為止，募集所得發票將全數捐給竹市社會福利機構，邀請民眾在歡度年節時，一起發揮愛心、寒冬送暖。

稅務局補充，市民朋友若有任何疑問，歡迎至稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線，將有專人服務。

ET快訊
人妻戰小王！套子擠到裡面流出　她崩潰：我很容易受孕
日女「在壽司店差點被打」PO師傅暴怒扯衣照　風向卻倒戈挺店家
方媛帶娃坐經濟艙遭酸最慘天王嫂！上陸綜全說了
公司週年慶「CEO表演摔死」　總裁也重傷！疑非單純意外
兒子上大學要求生活費1天500　家長月給1萬：不夠嗎？
變態社長！女友屁股刺「奴隸1號」　找好友半夜性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東北季風影響　蘭嶼綠島船班22日至24日全天取消

冷風來襲縱谷寒冬送暖　關山慈濟醫院結合社團慰問弱勢家庭

避免集中用水　水公司第十區管理處籲請提前年終大掃除

竹市稅務局1／25邀名師揮毫贈春聯　捐發票再送好禮

新竹市產業淨零綠色生產永續座談會　1／25登場

低溫「黃燈」警示　宜蘭縣政府：各機關可自行決定停班課

寒冬送暖！青商會、十大傑出青年攜手　齊聚池上分駐所做公益

龍年春節將屆　饒慶鈴至南迴線服務機關發送數位紅包

闆娘好忙水喝太少！1cm頑石卡在尷尬位置釀血尿...「兇手」近照曝

清境農場清晨降至5度　「暖羊羊」群聚客燒、穿背心禦寒

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

東北季風影響　蘭嶼綠島船班22日至24日全天取消

冷風來襲縱谷寒冬送暖　關山慈濟醫院結合社團慰問弱勢家庭

避免集中用水　水公司第十區管理處籲請提前年終大掃除

竹市稅務局1／25邀名師揮毫贈春聯　捐發票再送好禮

新竹市產業淨零綠色生產永續座談會　1／25登場

低溫「黃燈」警示　宜蘭縣政府：各機關可自行決定停班課

寒冬送暖！青商會、十大傑出青年攜手　齊聚池上分駐所做公益

龍年春節將屆　饒慶鈴至南迴線服務機關發送數位紅包

闆娘好忙水喝太少！1cm頑石卡在尷尬位置釀血尿...「兇手」近照曝

清境農場清晨降至5度　「暖羊羊」群聚客燒、穿背心禦寒

學測落幕！試場違規逾300件　未攜帶有效證件佔6成↑

北市150校延後放寒假　華興中學：請低溫假不列出缺勤

大聯盟官網預測山本由伸首季成績　全隊最多200K、184局

男孩答案寫錯！用「打火機」一燒就擦除　網驚：文具裝備太強了

買房需求撐腰　全台房仲破8600家創新高

黑熊保育紮根國小學童　《一隻臺灣黑熊之死》紀錄片感動師生

韓江配底定！趙少康讚：展現團結新戰力　必須守好52+2張票

人妻才剛生！婆婆「到場3分鐘」就趕尪回家：妳自己可以吧

剛治療乳癌　英國安德魯王子前妻又診斷出皮膚癌

台船董座看今年營運優於去年　4大業務並進、全力衝刺商船訂單

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

即／楠梓冒1米大洞！8車卡坑

中原大學建築系成果展　連5年敘述桃園故事

桃園啟動關懷機制助街友抗寒

南投縣消防局舉辦消防節擴大宣導活動

闆娘水喝太少！1cm頑石卡在尷尬位置釀血尿

寒流到！清境農場「暖羊羊」穿背心禦寒流

南消二大玉井消防分隊義消分隊長交接

直球對決　傅崐萁拋18個月內無改革辭國會領袖

低溫來襲　宜縣府：各機關可自行決定停班課

搜救人員花6小時搬運墜崖特戰兵遺體

視察桃子腳第3期校舍工程　侯友宜：全力滿足就學需求

9旬翁裝置心臟節律器重獲「心」生

天成醫療擴大肺癌篩檢　77位民眾確診肺癌

嘉義太保課徵工地稅　兩派起衝突

更多熱門

相關新聞

2024最有「風」味的新竹月曆

2024最有「風」味的新竹月曆

2023年末將近、喜迎龍年，新竹市民朋友敲碗期待已久的2024新竹市好味月曆兌換活動，將於12月1日開始在竹市稅務局限量兌換。新一年的月曆以竹市美食為主題，把知名美味摃丸、米粉等，透過畫家巧手，通通化身為一幅幅精美插畫，帶領市民朋友來一趟美食之旅，歡迎民眾踴躍參與捐發票換月曆、做公益。

地價稅11／1開徵　竹市鼓勵「e化繳稅」

地價稅11／1開徵　竹市鼓勵「e化繳稅」

地價稅11月開徵　適用特別稅率或減免申請9／22前提出

地價稅11月開徵　適用特別稅率或減免申請9／22前提出

竹市稅務局提供爺奶申請到府服務

竹市稅務局提供爺奶申請到府服務

竹市112年房屋稅繳納至5月31日

竹市112年房屋稅繳納至5月31日

關鍵字：

新竹市稅務局

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面