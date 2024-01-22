竹市稅務局1／25邀名師揮毫贈春聯　捐發票再送好禮

▲邀請市民朋友一起歡歡喜喜迎龍年。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

送兔迎龍、好運連連！隨著農曆春節將至，新竹市稅務局將於1月25日上午10時30分至下午4時，在稅務局1樓大廳舉辦「2024龍瑞盈門送春聯租稅宣導活動」，現場邀請張雙土、張美卿等多位書法家現場揮毫寫春聯，民眾除可定製專屬自己的春聯及紅包袋外，更有捐發票送好禮活動，邀請市民朋友一起歡歡喜喜迎龍年！

稅務局表示，貼春聯賀新年是過年的傳統習俗，手寫春聯現今愈來愈少見，為讓市民朋友感受過年的喜慶氛圍，稅務局每年都會在春節前夕舉辦送春聯活動，今年已邁入第20年廣受各界好評，1月25日將邀請13位書法家到場揮毫寫春聯並免費贈送，市民朋友也可以當場定製心目中的祝福春聯，提前感受年節氣氛，吉祥如意一整年。

稅務局指出，活動當日上午10時30分至12時，民眾可使用載具（含手機條碼、悠遊卡、icash、一卡通等）捐贈113年1月雲端發票4張至22張，或紙本統一發票8張至32張，兌換宣導品。成功申請手機條碼並下載財政部統一發票兌獎APP者，贈送精美贈品1份，數量有限，送完為止，募集所得發票將全數捐給竹市社會福利機構，邀請民眾在歡度年節時，一起發揮愛心、寒冬送暖。

稅務局補充，市民朋友若有任何疑問，歡迎至稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線，將有專人服務。