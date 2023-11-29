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2024最有「風」味的新竹美食月曆　12／1起憑發票限量兌換

▲新一年的月曆以竹市美食為主題。（圖／新竹市政府提供）

▲新一年的月曆以竹市美食為主題。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2023年末將近、喜迎龍年，新竹市民朋友敲碗期待已久的2024新竹市好味月曆兌換活動，將於12月1日開始在竹市稅務局限量兌換。新一年的月曆以竹市美食為主題，把知名美味摃丸、米粉等，透過畫家巧手，通通化身為一幅幅精美插畫，帶領市民朋友來一趟美食之旅，歡迎民眾踴躍參與捐發票換月曆、做公益。

新竹市稅務局表示，2024新竹好味eat all day美食月曆，網羅摃丸、米粉、潤餅、水蒸蛋糕等在地新竹知名美食，一共12幅畫、12道美食對應12個月，民眾透過月曆，每個月都認識一道美食，例如4月應景潤餅、7月舊菸廠冰棒等，用插畫呈現幸福滋味，讓民眾徜徉在竹市美食中，看到月曆彷彿有食物香氣時刻充滿在生活中。月曆中除了介紹新竹好味，同時提供稅務網路申辦、優惠稅率申請、納稅者權利保護及各稅開徵期間等實用稅務訊息，提醒民眾記得按時申辦、申請、繳納，以維護自身權益。

稅務局說明，12月1日起，舉辦捐發票兌換月曆、農民曆活動，首日從上午10時至下午2時，於稅務局1樓大廳便民服務中心兌換，只要捐贈11-12月份雲端發票5張或紙本發票10張即可兌換月曆1本、捐贈雲端發票2張或紙本發票3張可兌換農民曆1本，活動當日捐贈雲端發票數量有達到5至15張，還可加碼兌換1份宣導品；12月4日起兌換時間為上午9時至下午4時，拿發票至稅務局1樓1號櫃檯即可兌換，請民眾把握機會，精美月曆數量有限，換完為止。募得發票將全數捐給竹市社會福利機構，民眾來稅務局捐發票換好味月曆，還能順手做公益，一舉多得。

民眾如需更多相關資訊，可至新竹市稅務局粉絲專頁( https://www.facebook.com/www.hcct.gov.tw/ )、新竹市政府粉絲專頁( https://www.facebook.com/hsinchunew )，或至稅務局網站( https://www.hcct.gov.tw/ch/propaganda.jsp )，亦可撥打03-5225161轉210或0800-000321、1999市民服務專線，將有專人服務。

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