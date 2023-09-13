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地價稅11月開徵　竹市：適用特別稅率或減免申請9／22前提出

▲今年地價稅將於11月1日開徵。（圖／新竹市政府提供）

▲今年地價稅將於11月1日開徵。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今年地價稅將於11月1日開徵，新竹市稅務局今(12)日表示，市民朋友如欲申請適用地價稅特別稅率（例如自用住宅用地、工業用地等）或減免用地（例如無償供公眾通行之道路土地、騎樓走廊地等），請把握時間於9月22日前提出申請，當年地價稅才能適用，逾期申請者，即使條件符合，則必須等到明年才能開始適用。

稅務局表示，新竹市近5年（107年至111年）土地所有權人申請適用特別稅率及減免用地案件，每年為1.1萬餘件，除經核准自當年度起適用案件平均為9千多件，以及否准適用案件平均為8百多件外，每年仍有約1千1百多件（占比約9%）須等到下個年度才能適用地價稅優惠。

稅務局提醒，土地所有權人如欲申請地價稅特別稅率或減免，應於每年地價稅開徵40日（即9月22日）前提出申請，逾期申請者，自申請之次年開始適用；若已申請核准而用途未變更或減免原因、事實未消滅者，以後免再申請。

針對原適用自用住宅用地(2‰)課徵地價稅之土地，設籍人受疫情影響，出境未回國逾2年，戶籍於109年或110年遭戶政機關依規定辦理遷出登記，致110、111年地價稅改按一般用地稅率課徵者，稅務局籲請把握時間於今年9月22日前，檢附因受疫情影響無法返國切結書，向稅務局申請110、111年恢復按自用住宅用地稅率課徵地價稅，逾期申請將無法適用。另，112年之地價稅，土地所有權人仍應於今年9月22日前提出申請，且經稅務局審核符合自用住宅用地要件後，始得按2‰優惠稅率課徵。

新竹市稅務局提供多元申請服務，土地所有權人可至稅務局網站（網址：https://www.hcct.gov.tw）線上申請，或至財政部稅務入口網、地方稅網路申報作業（使用自然人憑證、工商憑證、已註冊健保卡或行動自然人憑證）等網站線上申請；亦可填妥申請書以郵寄、傳真或親洽稅務局辦理。

民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥03-5225161轉422~437、0800-000321、1999市民服務專線，將有專人竭誠為您服務。

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