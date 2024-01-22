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新竹市產業淨零綠色生產永續座談會　1／25登場

▲新竹市產業淨零綠色生產永續座談會 1/25舉辦。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市產業淨零綠色生產永續座談會1/25登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

面對2050年全球淨零碳排目標，新竹市邁向淨零城市，市府將於1月25日在本市香山區所，辦理「新竹市產業淨零 綠色生產永續座談會」，特邀經濟部產業發展署、國立清華大學、中華大學等單位「碳學」專家學者，導入減碳議題、碳盤查、碳策略、碳經濟等課題，輔導本市產業及早因應，協助中小企業加入減碳永續綠色生產的行列。

市長高虹安表示，香山工業區屬於傳統製造業聚集，廠商以金屬加工業為大宗，除本身具有研發能力自行設計製造外，也與竹科廠商密切合作，為加速工業區產業轉型活化升級，市府設立「香山工業區服務中心」，在淨零碳盤議題上，與國立清華大學、工研院及中華大學合作，導入在地產官學資源，協助廠商進行碳盤查、碳策略訂定及產程低碳化生產轉型，提升產業優勢增加產業競爭力，落實永續發展。

產發處長許智堡指出，「香山工業區服務中心」自成立以來，因鄰近新竹科學園區，發展出緊密的上下游供應鏈關係，為因應國際大廠產能減碳策略，市府積極輔導香山工業區廠商以精密機械、智慧製造、低碳化等為轉型目標，傳統產業轉型為兼具永續循環、低污染、智能化等精密工業，以符合全球國際市場的變化及需求，跟隨產業發展趨勢成為新竹科學園區的後勤基地，吸引企業持續投資讓新竹科技城產業動能持續發展。

隨著全球氣候變遷加劇、國際產業對供應鏈對減碳需求與日俱增，在《巴黎協定》下各國提出2050淨零排放目標。有關減碳的議題，包括碳稅、碳費、碳權等，我國立法院也在2023年1月，三讀通過《氣候變遷因應法》， 開啟台灣本島「碳」計價的新時代。「碳」已成為生活及產業供應鏈的主軸，減碳不僅是環保愛地球的表現，在產業界減碳更是國際化、生產力及競爭力的提升與展現，減碳的責任，已是國內外所有企業必須面對的共同課題。

產發處表示，為加速廠商低碳化、智慧化轉型，服務中心積極輔導廠商相關資源申請，提供一站式客製化服務，若有需求廠商歡迎洽詢新竹市香山工業區服務中心窗口，聯絡電話：03-5401788。「新竹市產業淨零 綠色生產永續座談會」活動報名連結網址https://shorturl.at/epzK6

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