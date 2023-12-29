竹市後站夜市試營運首日1.5萬人朝聖　網羅各式特色攤位

▲印度人設攤販售的拉正宗印度拉茶。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹人的共同回憶，睽違已久的「後站夜市」於昨(28)日首日試營運，雖遇天候不佳，民眾踅夜市的熱情不減，現場預估湧入1.5萬人朝聖，因具備地點鄰近新竹火車站、新竹轉運站，步行3分鐘就可到達的超強優勢，現場可見許多學生族、返鄉市民或外地人趁著下課下班順路踅夜市。新竹市長高虹安邀請民眾呼朋引伴一起來「隨到即玩，輕鬆逛」，品嚐各種美食小吃，一到竹市就能體驗多元有趣的夜市文化。

高虹安說明，今年市府振興庶民經濟的3支箭，年貨大街、樹林頭夜市、後站夜市都陸續完成，夜市文化是台灣的重要消費指標，人潮所帶來的經濟效應，有效帶動周邊產業發展，市府團隊從年初開始規劃竹市後站夜市，歷經與台鐵、轉運站進行協調工作，多方共同合作研議後，終於在年前順利回歸，也吸引各類型攤販共襄盛舉，攤販總數約200攤，不僅有文創一條街，還有親子樂活遊戲攤，有吃有喝又有玩，一次滿足民眾踅夜市的需求。

產發處長許智堡表示，為打造具品牌特色的後站夜市，市府要求攤商遵守夜市所訂規範以提升夜市形象，試營運首日市府團隊亦發現部分需要改進的地方，將積極要求後站夜市營運業者改進，力求將影響降至最低。相信此次後站夜市的回歸，可以有效刺激消費，為竹市舊城區帶來新的經濟效益。

後站夜市鄰近多所學校，試營運第一天就看到穿著校服的同學在文創攤位挑選各種精緻手作小物，現場也有爵士鼓及魔術表演都帶來熱烈迴響，精采表演讓大小朋友興奮不已。後站夜市除常見的傳統小吃外，更驚喜見到印度人、日本人親自經營的美食攤位，宛如小型的異國美食村；另外，也有許多攜家帶眷的家庭一起在夜市玩樂，套圈圈、打彈珠、射氣球、坐ㄅㄨㄅㄨ車，爸媽笑稱現在的小朋友都被3C產品綁架，要帶著自己的孩子見證父母曾經的童年回憶。

產發處補充，後站夜市有各式特色美食攤位，更有新竹少見的蓮藕糕、狀元糕，主打天然材料製成的養生飲品；嗜辣人不可錯過的麻辣甜湯圓；看了招牌會忍不住笑出來的憂「芋」系甜品，更有異國經典小吃，如西班牙油條的吉拿棒、泰式香蕉煎餅、香港蘿蔔糕、陝西肉夾饃、韓式烤雞等。

此外，現場還有外國人親自經營的攤位，有印度人設攤販售的拉正宗印度拉茶，現場展示拉茶飲料的製作手藝；也有帥氣的日本留學生從日本大阪帶來獨門秘制醬料及材料所做的鮮美章魚燒，日本老闆也很厲害，不管說中文、日文都「逮就補」，各類美食盡在竹市後站夜市，邀請大小朋友每週二、四晚間一起來踅夜市。

產發處表示，後站夜市試營運首日觀察到許多青年朋友、家庭親子都非常興致高昂，每個人都買了不少美食。附近居民也分享，用走路就能來逛夜市非常方便，也有民眾大讚夜市內規劃整齊、環境衛生，感到相當滿意。

新竹市警察局提醒，欲前往後站夜市的民眾請以交通大眾運輸或騎機車前往，現場機車停車場充足，呼籲民眾請勿違規停車，避免受罰。