年底前回歸　竹市府宣布後站夜市12／28試營運

▲「後站夜市」年底前回歸，將於12月28日試營運。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

緊接樹林頭夜市腳步，號稱新竹市最強夜市「後站夜市」終於將在年底前回歸，即將於12月28日試營運，新竹市政府借鏡成功夜市的經驗，打造具品牌特色的竹市後站夜市，要求攤商遵守夜市所訂規範以提升夜市形象；另外，市府為降低夜市對周邊交通及居民帶來的影響，亦在現場規劃交通管制措施，提醒民眾前往時遵循交通指引。

市長高虹安表示，繼樹林頭夜市開幕後，市民更期待地理位置便利的後站夜市回歸，在市府積極規劃下，終於在日前完成後站夜市招商，將在12月28日辦理試營運，每週二、四傍晚開始營業，未來無論外縣市遊客要搭乘火車或是客運，到新竹站後步行3分鐘就可到達後站夜市，以「隨到即玩，輕鬆逛」作為行銷主題，塑造「輕鬆、便利、親子、樂活」夜市，歡迎市民朋友呼朋引伴一起來踅夜市，品嚐各種美食，親身體驗不一樣的夜市文化。

產發處長許智堡說明，市府要求後站夜市飲食攤商須先完成食品業者登錄，會產生油煙攤位者需加裝油煙處理設備防止異味逸散，油水應分離也需經一定程序處置，確保環境整潔衛生。因後站夜市位在南大路側，周邊為密集住宅區，營業時間最晚至23點則結束營業，且營業期間不得使用大功率擴音設備，藉由嚴格要求攤商遵守以上規範，以維持對周邊住戶生活作息的品質。

交通處表示，後站夜市地點緊鄰後火車站及轉運站，屬交通重要樞紐，人潮眾多且往來頻繁，夜市營業期間如何規劃停車空間、區分人行及大客車動線為重要課題，市府已研商交通管制及因應措施，將在各路口加派義交指揮交通，並維持大客車專用道動線以確保轉運站功能不受夜市影響，因周邊停車空間有限，呼籲欲前往夜市的民眾以機車或大眾運輸方式前往，若真有汽車停車需求，可將汽車停放至晶品城停車場後，步行地下道至後站夜市。

交通處提醒，請用路人注意相關管制資訊、提前改道，除居民外，汽車禁止進入管制區內，管制區內臨時機車停放區比照機車停車場收取停車費每次20元，另提醒，欲至轉運站接送的車輛，請改由東南街進入至轉運站正門（東南街1巷）接送，造成不便之處，敬請見諒。

自112年12月28日起每週二、四，交通管制時間資訊說明如下﹕

一、後站（一）汽車停車場：13時至24時管制作為後站夜市會場，月租車輛請改至南大路140巷周邊停車場停放。

二、南大路218巷延伸道路（風雨走廊至公竹路間）：管制作為機車臨時停車區，比照機車停車場收取停車費，每次20元。

三、道路管制時間：17時至24時。管制路段及管制措施如下：

（一）東大路一段11巷、東大路一段21巷、南大路112號旁道路、南大路140巷、南大路218巷16弄、南大路218巷40弄、南大路218巷、南大路218巷延伸路段，僅供機車雙向通行

（二）東南街1巷（公竹路至南大路140巷間）、東大路一段39巷，供汽車單向通行（轉運站往東大路方向）及機車雙向通行

（三）公竹路（南大路至東南街1巷），僅供大客車及機車通行

產發處再次提醒，前往後站夜市的市民朋友，因周邊路邊汽車停車格相當有限，為了節省市民朋友的寶貴時間，建議搭乘大眾運輸工具或騎乘機車前往夜市，並請遵循現場工作人員的交通引導。