竹市新創動能辦公室啟用　為有志者點亮創業明燈

▲「新竹市新創動能辦公室」，正式揭牌啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

加速青年創業動能，打造新創完整供應鏈體系，新竹市政府提供創新創業單一窗口諮詢服務與顧問輔導，並成立「新竹市新創動能辦公室」，今(28)日於新竹市身心障礙者就業綜合大樓正式揭牌啟用，市長高虹安率市府團隊與相關單位齊聚，宣示讓新創力量齊聚，點亮竹市創新創業的明燈。

高虹安表示，擁有科學園區的竹市，具備得天獨厚的產業環境，也因擁有工研院、清華大學、陽明交通大學等頂尖研究機構及學術單位，創新創業需求日益殷切，日前到了美國參訪「Plug and Play」針對創新創業合作進行各種方案的討論，期望未來能送創新團隊到國外訓練，結合更多完整的資源，打造大新竹的創新創業網脈，讓新創能在竹市萌芽，與國際連接，加速青年創業動能、活絡新創生態圈的關鍵任務。

產發處長許智堡表示，「新竹市新創動能辦公室」將協助整合在地產、官、學、研創新育成量能，以一站式的型式服務在地新創企業，提供包含新創諮詢、專家顧問輔導、主題式新創課程等相關服務，讓新創團隊可快速找到合適解決方案，期營造創業友善環境、有效扶植創新育成，介接政府輔導導新創資源，增進創業實力。

許處長說明，新創動能辦公室將提供有志者相關資源及服務，首先，提供「新創諮詢服務」，依據新創企業的產業類別與個別需求，提供各類型政府創業補助資源資訊，使新創團隊得以獲得適切協助；其次，「專家顧問輔導」，募集具有發展潛力的新創團隊，透過顧問輔導服務，依新創團隊的等級與需求分類，提供新創團隊諮詢建議；最後，「主題式創業課程」，辦理新創事業化加速系列課程、工作研習坊等多元創業課程，課程類型包含基礎型與專業型，協助不同發展階段新創企業獲得所需的創業知能。

產發處表示，新創事業化加速系列課程將於明年1月12日辦理，邀請知名顧問專家劉基欽及竹市優質新創「福寶科技」總經理巫震華，進行專題分享和互動交流，讓學員掌握事業營運獲利最為關鍵的商業模式創新秘訣，以及了解華人首創外骨骼機器人研發製造、拓展海外版圖的寶貴經驗。即日起開放線上報名 (https://reurl.cc/edj6qL)，也歡迎撥打專線電話03-6668-581（來來來吧，我幫你），將有專人提供諮詢服務。