竹市動物園攜手六福村　借展孟加拉虎落實生命教育

▲新竹市立動物園對於照顧老虎的生活具備十分豐富的經驗。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市立動物園為推廣動物生命教育並兼動物福利，經專業評估，透過分群管理方式，有益於協助提升台灣動物園系統中既有老虎的動物福利，已自六福村動物園借展孟加拉虎一隻，並於今(16)日正式加入竹市動物園大家庭。

市府表示，新竹動物園自民國70年左右開始照養老虎，市民熟知的「六福」與「來福」在民國94年來到新竹動物園，分別生活了18年（等同人類年齡88歲）與17年，在前2年因自然老化離開了大家（人類圈養老虎平均年齡15歲），園方對於照顧老虎的生活具備十分豐富的經驗，此次六福村借展孟加拉虎，除提升動物生命教育的推廣，也讓市民能認識動物保育員的專業。

新竹市立動物園長楊礎遠表示，隨著動物保育與動物福利議題逐漸受到重視，新竹動物園也持續與時俱進，逐步檢討、修正、調整對於動物照養的相關作為。從棲地環境的改善、飲食醫療的加強或行為豐富化的訓練，園方始終在肩負各界期待下，不斷努力。

楊礎遠指出，民國100年後園方不再以購買方式新增動物，而是以提升動物福利的原則下，進行動物交流，透過園區與園區、城市與城市間的互助、學習與幫忙，共同提升整體動物園系統的動物福利，帶動國人關注動物、愛惜動物之心，宣傳生命教育與永續發展的價值。

楊礎遠補充，在台灣動物園系統中，新竹動物園具備教育、保育、研究及遊憩等四大功能，同時也兼具救傷與收容任務，是大新竹地區重要的生命教育場域。在過去87年的發展中一直是許多市民認識野生動物的地方，乘載著許多市民第一次親眼認識實體動物的喜悅，也在推廣生命教育上扮演著重要角色。

新竹市立動物園表示，近期從來園遊客與市民的反映中，我們理解到過去在推動生命教育上，老虎所扮演的重要角色，也深知社會大眾對動物園多元物種的期待，這也包含來自新竹市議會正式提案議決希望能增加動物種類，讓民眾有機會認識與學習更多動物知識。

新竹市立動物園說明，感謝六福村動物園的交流，透過分群管理方式，將共同提升台灣動物園系統中既有老虎的動物福利，未來對於老虎的照養，除了有專業獸醫外，動物保育員也將以累積42年第一線的經驗，持續提供老虎更好的照養，將持續對展場進行調整與優化，落實動物福利，後續也將結合展場空間，規劃動物生命教育講座、策展，推廣動物知識的普及。

最後，也感謝動保團體夥伴給予的寶貴建議，在去年完成部分展場調整，包含高草區新種植青剛櫟提供動物遮陽與躲藏、鴕鳥區增加沙坑供鴕鳥進行砂浴、編織水袋每天放入新鮮牧草給羊駝拉扯進食、也在北美及長鼻浣熊區新增大石器水盆供遊憩與飲用等，以增加動物行為豐富化，新竹市立動物園同時亦完成追加預算及規劃設計招標，後續將持續推動動物園整體展場優化工作，提供動物更適宜的環境。