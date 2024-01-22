兒子上大學要求生活費1天500！　家長月給1萬：不夠嗎？

▲大學生一天給多少生活費才夠用？（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名家長日前在網路上發文詢問，指出自己的兒子已經滿18歲，幾個月後就準備要上大學。原先預定一個月給兒子1萬元當生活費，但兒子卻認為1天最少要500元，因此這讓他非常苦惱，想詢求網友們的建議。

一名家長在「匿名公社」發文，表示他與妻子是雙薪家庭，一個月月收是6位數，而自己的兒子已經滿18歲，幾個月後就準備要上大學。因此他跟老婆商量後，目前的想法，是1個月給與兒子1萬元當作生活費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過原PO透露，不管兒子是否住在家裡，都會幫他另外付學（雜）書本費、房租、水電、網路，手機費等基本生活費用。兒子拿的這1萬元生活費，只需用來支付他自己的機車油錢、保養維修與其他通勤費用，每天的餐飲、看病掛號費等基本人身需求。

原PO表示，他與妻子希望兒子在求學期間可以專心讀書，不要為了錢去打工，但跟兒子討論過後，兒子卻認為一天的生活費最少要500元。最終經過討論後大家都退一步，等兒子上大學，就先以1萬2為生活費，並且需要每日記帳，當作後續探討商量生活費的依據。

貼文一出也引起網友熱議，紛紛留言表示「你不希望他為了錢打工，可是給的好像有點少耶」、「自立自強，打工兼差賺錢吧～固定給10000，要多花錢自己出去打工滿18歲了，可以打工賺錢養活自己了，不出去歷練怎麼讓孩子成長，做家長的也該要放手了吧」、「假日能打工阿～提早讓孩子學會賺錢沒不好」、「伙食費你一天給多少啊？一天三餐100元也要9000了」。

延伸閱讀

▸ 孩子出車禍⋯他收到「手寫求償明細」誇張金額曝 網笑了：以為中樂透？

▸ 好市多會員需升級黑鑽卡？ 外媒揭：年消費「超過9.3萬」才划算

▸ 飲料店10點營業 客人訂100杯要求「10點送到」：我不是奧客吧