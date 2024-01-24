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數學「5+0=5」被打叉…家長怒：哪裡有錯？　真相揭曉

孩子數學「5+0=5」被打叉…家長怒：哪裡有錯？　真相揭曉尷尬了

▲一名媽媽求救，因為孩子的數學算式被老師打叉，她卻找不出錯誤。（圖／翻攝自phunuphapluat）

圖文／CTWANT

四則運算是基礎入門，學會簡單的之後，難度也會提升。越南一名媽媽發文分享自己的無奈，因為學校發回數學考卷，其中5+0=5以及6+0=6，孩子明明寫對，卻都被老師打叉，她覺得不合理，於是發文詢問，隨後也找到原因了。

據《phunuphapluat》報導，這位媽媽表示，孩子放學回家帶回數學考卷，第8大題中，「5+0=5」和「6+0=6」都被劃錯，但她覺得答案是對的，懷疑是老師改錯。而老師的答案讓她無法理解，因為加起來的結果都一樣，孩子的計算式也是對的，為何不給分數呢？

孩子數學「5+0=5」被打叉…家長怒：哪裡有錯？　真相揭曉尷尬了

▲孩子有2題的答案錯誤被劃掉。（圖／翻攝自phunuphapluat）

貼文曝光後，不少家長也同意這名媽媽的看法，同樣不清楚到底哪裡有錯，不過也有家長仔細閱讀題目後，發現了問題所在，提醒孩子在動筆之前，需要邏輯思考。

透過圖片可見，算式要求每個圖片所代表的數字不同，例如第1個計算中，3+3=6，所以得出每個方形的值為3，所以題目c「3+？=5」，三角形的數字是2，即為「3+2=5」；同理，4+4=8，所以每個圓形的值是4，因此題目d的計算結果應為「4+2=6」。

由此可見，在進行每一次計算時，孩子必須對形狀動腦思考，否則即使算式是正確的，仍然不是題目要求的答案。當解決方案一出，許多家長一致贊同，坦言自己像該名學生一樣，沒有考慮周全。

事實上類似的情況很多，都是因為孩子沒有養成考試時認真看題目的習慣，數學的困難之處在於，不僅要懂得計算，還要閱讀理解能力，以符合問題的確切要求。

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