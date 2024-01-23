老翁打噴嚏突喘不過氣　1個月住院3次…檢查驚覺「肺炸了」

▲一名老翁因為打噴嚏，竟呼吸困難喘不過氣。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

要小心！中國有一名62歲老翁，前陣子因為感冒打噴嚏，隨後出現呼吸困難、喘不過氣的狀況，到醫院檢查診斷為氣胸，治療後很快就出院，但不到1周，又因為打噴嚏出現同樣的症狀，短短1個月，就因為打噴嚏住院3次。

據《九派新聞》報導，老翁1個月前打了個噴嚏，結果呼吸困難，滿頭大汗，還喘不過氣，醫生檢查告知「肺破了」，診斷為氣胸，做了胸腔閉式引流術後出院，但不到1個禮拜的時間，又打了個噴嚏，結果再次出現呼吸困難，到醫院檢查一看，又氣胸了。

老翁到鄭州大學附屬鄭州中心醫院做治療，醫生看了電腦斷層後，發現肺部有肺大泡，才會反覆氣胸。入院2天後，接受了手術，期間察覺老翁左肺肺尖不有2個白色幾近透明的肺大泡，還有個明顯的小孔。手術後第2天，再度做電腦斷層掃描，肺完全復張，胸腔沒有氣體殘留，到了第3天就拔除引流管，順利出院了。

▲老翁肺部有肺大泡，反覆引起氣胸。（圖／翻攝自微博）



據了解，肺大泡是引起氣胸的主要原因，多發於青少年，常見於瘦高年輕男性，及長期吸菸的人，常合併有慢性支氣管炎、氣喘、肺氣腫，臨床症狀也主要由這些疾病引起，只是在肺大泡形成後，症狀會進一步加重。

要特別注意的是，肺大泡繼發感染，會引起咳嗽、咳痰、寒顫和發熱，嚴重時甚至會發紺。臨床上可能出現經治療後症狀消失，而胸片上肺大泡陰影持續數周，或數月不消退的情況。

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