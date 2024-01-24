「孝子」將老父丟急診秒離開！回來找無人發飆：我要上網爆料

▲醫護抱怨家屬把病患丟在急診，後來找不到人就把氣發在工作人員身上。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

近來上呼吸道疾病大流行，一波接著一波，導致醫院急診滿床。一名醫護痛訴，有家屬想要展示自己很孝順，但是做到一半，把老父和外傭帶到醫院後，就自行回家，等到之後回來找不到人，才把脾氣發在工作人員身上，行徑令人不齒。

原PO在《匿名公社》以「孝子們到急診時能不能有點耐性？」為題發文，表示最近急診室塞到爆，一床難求到連輪椅也要搶，一名男子想要盡孝心，卻只做表面功夫，把外傭和年老的父親丟到醫院後就回家，想到才回來找，結果發現不在原本的地方。

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原PO指出，家屬找不到人開始心慌，到處詢問工作人員，「當然問不到啊」，因為每個工作人員都忙翻了，後來到櫃檯詢問，因為都是掛號人員，需要排隊，結果家屬竟不滿，當場對護理師發飆，讓人十分無奈：「在急診咆哮有比較孝順嗎？人出事要護理師負責？」

▲原PO的發文。（圖／翻攝自匿名公社）

原PO回憶，除了安撫家屬情緒，還要找空床接5分鐘後到達的病人，因車禍重大創傷，結果家屬放話說要找記者，還要上網爆料，令他們傻眼至極，「真的沒時間理你們，病人有事時，工作人員和醫護比你更緊張的，如果你們工作時忙翻了，臉部表情能溫柔體貼嗎？」

最後原PO補充，家屬不需要錄影PO網，急診為自保有24小時錄音錄影，只是醫院不准外流，並反問：「孝子們到急診時能不能有點耐性？」

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