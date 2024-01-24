懷孕不舒服被婆婆嗆「在裝什麼？」　夫一聽怒反問一句…她秒閉嘴

▲原PO說自己懷孕不舒服到房間休息，婆婆看不慣，還問她在裝什麼。（示意圖／Unsplash）



圖文／CTWANT

每位孕媽咪在孕期，身體都會有不同變化。然而，有名人妻透露，婆婆很看不慣她一回家就躲在房間，認為一定要陪她看電視不然就是不孝，就連工作累了一天、準備考試、懷孕身體不適也一樣，她回憶當時婆婆竟嗆，哪有那麼誇張在裝什麼，而後老公生氣怒回一句，才終於讓婆婆閉嘴，但她也心累的問「我是不是該叫她去看醫生？」

原PO於近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，家中婆婆認為她一回家就躲在房間，沒有陪她看電視就是不孝，即使加班也是一回家在房間休息就是死罪，就連她有時因工作要進修考證照，所以要在房間讀書，婆婆也照樣看不慣，還會跟老公抱怨原PO沒禮貌。

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原PO坦言，婆婆明知道她要考證照，進房前自己也有告知，豈料婆婆表面說好背後卻一直罵，原PO感覺婆婆的意思是要她親眼看到才算數，不然認為原PO在房間根本不會看書，一切都是說來騙她，認為她只是不想陪伴做做樣子的惡媳婦。

原PO接著補充，就算她到房間關上門讀書，還是會聽到婆婆在看電視時，一直抱怨同事跟工作的聲音，甚至要求要附和跟著罵她才會爽，在這樣的環境下自己根本沒辦法專心看書，婆婆還認為戴耳機一樣沒禮貌。

最讓原PO心寒的是，在懷孕後因為身體不舒服，所以一回家後就會進房休息，但因為了解婆婆，所以也有先告知，豈料婆婆竟嗆哪有那麼誇張，還問在裝什麼？老公聽到後生氣的說「每個人體質本來就不一樣」，婆婆回「又是這句，我生2個都沒這樣，她是太好命吧？」老公氣的反問「如果今天換作妳女兒被她婆婆這樣講，妳會不會生氣」，婆婆聽了後則瞬間閉嘴。

對此，原PO無奈的說「我婆婆把自己講的跟聖人一樣，說她完全不會說人壞話，人很純樸、單純，所以常常被人欺負，但她其實天天在講人壞話，同事、朋友、自己的兒子女兒、女婿、媳婦連孫女也講過，我是不是該叫她去看醫生？」也求問「大家懷孕時是否有被婆婆說在裝不舒服？」

此文一出，便引起熱議，網友紛紛怒批「我懷孕不舒服的時候我婆婆比我還緊張，然後妳婆婆看醫生應該是沒救了，直接住院吧！」、「自己的兒子在家可以做自己，妳也做妳自己喜歡的事！要孝順找她的兒子吧！老娘現在懷孕了我最大！再吵就回娘家待產！妳不為我想！我也不用在乎妳這個壞婆婆！」，還有人分享自己的類似經驗「我連開醫生證明公婆也不信！還要我大肚子大掃除的爬上爬下，伺候全家煮飯給全家吃，碗要我洗，地要我大肚子拖，浴室也要我一人去刷洗！反正公婆信的只有自己的嘴，醫生就算在公婆面前說也是沒用，因為他們只會在醫生面前裝好人說了解！」

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