正妹買竹筒飯「聞到烤肉香」！她撬開驚見整隻壁虎傻眼：食慾全無

▲女子撬開竹筒飯準備享用，未料竟看到一隻烤得「香噴噴」的壁虎屍體。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

竹筒飯居然飄出烤肉香，這麼特殊版本的竹筒飯近日界被一名寮國女網友遇上，這名寮國女網友麗莎（Lisa Maneevanh）近日和朋友到一處瀑布景點觀光，並跟攤販買了3個竹筒飯，當她拿到竹筒飯後就聞到一股烤肉味，但沒有太過在意，直到她撬開竹筒準備享用時，居然發現一隻壁虎的被「埋」在糯米飯中。

根據《每日星報》報導，這名女網友近日在臉書社團發文，表示日前買了3個竹筒飯，打開吃以前，就聞到一股詭異的烤肉香，但她不以為意，仍撬開來準備享用，未料下秒竟看到一隻烤得「香噴噴」的壁虎就在竹筒飯內，讓她傻眼不已，頓時沒了食慾，直接連同還沒撬開的竹筒飯一起丟掉。

報導稱，麗莎剛撬開第一個竹筒飯時就發現了壁虎，頓時食慾全消，於是把買來的3個竹筒飯全扔掉，根據報導麗莎購買的竹筒飯是東南亞相當受歡迎的小吃，由糯米、豌豆、椰奶等製成，在烹煮竹筒飯前，會將洗淨、浸泡過的糯米裝入竹筒後，以小火烘烤至熟，這樣的竹筒飯糯米香、竹香交融一起，並特有嚼勁，粘粘糯糯回味悠長。

麗莎事後將照片分享到臉書粉專「我們是消費者」，對此，有網友表示這是「加量不加價」、「看來老闆認為妳應該補充蛋白質」、「所以壁虎吃起來怎麼樣」，但她認為這並不是攤販的問題，「我覺得他們不是故意的，如果老闆知道竹筒飯裡有死壁虎的話，肯定不會繼續賣，所以我可以理解，也不會試圖去要賠償或利益」。

▲壁虎眼睛已翻白。（圖／翻攝自臉書）

在澳洲，先前也有一名女子發生類似住況，當時她到超市購買註明「可直接食用」的菠菜，打算回家後製作沙拉享用，但她在拌醬的時候，突然發現波菜內居然有一隻青蛙呈現「大」字形趴在蔬菜上，這樣的狀況也讓她自嘲，「這把波菜果然有青」。

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