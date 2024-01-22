建築師執照錄取率僅10%！碩士生「還沒畢業就考上」　分享備考2撇步

▲劉曉曈(左)就讀台科大碩士班就考取建築師執照。圖為劉與指導教授建築系邱奕旭(右)合影。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣建築師執照相當難考，每年錄取率均不到10％。台科大建築系碩士班劉曉曈在求學期間就順利取得建築師證書，她也大方分享備考時撇步，就讀研究所期間除選擇個人較有興趣課程外，也修習與考試相關課程，在上課時可以複習考試內容，而準備考試時則需要妥善分配讀書時間，「透過自律以及有效率方式去執行讀書計畫，但同時也要讓自己適當放鬆。」

台灣建築師執照非常難考，每年錄取率均不到10％，過去6年錄取率更不到8％，但是台科大建築系碩士班劉曉曈，在求學期間就通過專門職業及技術人員高等考試，順利取得建築師證書，領先其他學子一大步，也羨煞不少人。

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劉曉曈大方分享備考時撇步，她說，準備考試時需要妥善分配讀書的時間，「透過自律以及有效率的方式去執行讀書計畫，但同時也要讓自己適當的放鬆，才能提振精神來達成目標。」她也感謝指導教授邱奕旭老師，在過程中給予許多與業界接軌設計思維，並提供許多資源讓她可以充分準備考試。

除了取得建築師執照之外，劉曉曈在實作方面的能力也不容小覷，曾參加住都盃挑戰賽取得首獎，也曾參加美國建築大師國際競圖Architecture MasterPrize (AMP)，在Social Housing的類別獲得Student Winners。劉曉曈說，成為建築師要有一顆孜孜不倦的心，建築這個領域十分的博大精深，要永遠保持對於不同事物的好奇心，並且努力去學習以及理解。

▲劉曉曈畢業論文作品，探討模矩化住宅單元設計在南機場二期施行的可能性。（圖／台科大提供）