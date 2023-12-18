台科大學生徐啟倫「香腸動畫」紀念亡母　獲多項設計大獎

▲「Eureka 尤里卡」作品中心理念是毋須擔憂死亡，一切都是循環。（圖／台科大提供）

記者楊惠琪／台北報導

甫從台科大設計系畢業的徐啟倫，為紀念過世的母親，以3D動畫設計作品「Eureka 尤里卡」，使用不起眼、但中間會打結的「香腸」描述平行宇宙，透過每個扭轉(結)，象徵時間與死亡不再只是線性的結束，而是生而死、死而生的無限循環。此作品已囊括國內多項大獎。

台科大今發布新聞稿指出，徐啟倫以動畫作品「Eureka 尤里卡」獲得「2023第12屆HPC國網動畫大賽」3D動畫組冠軍、「2023台灣國際學生創意設計大賽」的國際藝術設計院校聯盟特別獎、「放視大賞」動畫類3D動畫組銅獎，不包括尚未公佈的其他投件比賽，目前共獲獎15萬元。

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徐啟倫說明，此作品主要是為了紀念今年過世的母親，以不起眼、但中間會打結的「香腸」描述平行宇宙，透過每個扭轉（結），區分每個宇宙，在盡頭時若沒有香腸結，一切都會崩解，影片人物只好往後奔跑，類似電影「媽的多重宇宙」裡的貝果意涵，強調時間與死亡不只是線性的結束，而是生而死、死而生的循環，希望傳達毋須擔憂死亡，因一切都是循環的中心理念。

徐啟倫指出，作品名稱「Eureka 尤里卡」指的是希臘阿基米德在浴盆發現浮力，恍然大悟的感嘆詞，也如同自己在得知真理、豁然開朗的歡呼。未來將繼續投入動畫業界，目前已開設工作室，希望未來有更大的舞台，能貢獻自己並榮耀已逝親人。





▲「DEAR」描述小男孩住在一棟有著大耳朵的魔法房子，所發生怪奇物語。（圖／台科大提供）

另一組得獎作品是，今年剛從設計系畢業的熊心寧、蕭嘉筠作品「DEAR」，描述一個小男孩住在一棟有著大耳朵的魔法房子，所發生怪奇物語。小男孩與房子之間是非二元關係，房子是他的家，也是親人，更是唯一朋友，同時也像情侶。作品想用童話方式，描述現代親密關係裡微妙的平衡。此作品獲得「2023第十二屆HPC國網動畫大賽」3D動畫組佳作。

熊心寧和蕭嘉筠表示，當初有了故事大綱就立刻埋頭設計，有將近半年時間，都過著睡眠不足、多次精神崩潰的生活，靠著彼此互相打氣才產出這個作品，能獲得肯定真的很開心，感覺辛苦都有回報。