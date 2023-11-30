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全球頂尖藝術饗宴「D＆AD巡迴展」　12／6起台科大登場

▲▼D&AD國際巡迴展台灣站將在台科大登場，圖為展覽視覺海報。（圖／台科大提供）

▲D&AD國際巡迴展台灣站12月6日起將在台科大登場，圖為展覽視覺海報。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

英國設計與藝術指導獎（D&AD）是全球創意廣告和設計界最具聲望的大獎之一，2023年共有56國、近1.1萬件作品參賽。D&AD巡迴展台灣站預計12月6日起在台科大登場，校方表示，期待透過舉辦展覽，加強台灣與國際連結，為設計相關從業人員與學子提供更多了解國際創意趨勢與發展管道，為台灣設計界帶來新的啟發。

台科大指出，D&AD是全球創意廣告和設計界最具聲望大獎之一，每年都吸引來自世界各國的設計團隊、插畫師和廣告人參與。D&AD獎項包括木鉛筆獎等多個獎項，以及為學生設立的「新血獎」，鼓勵新一代設計師挑戰自我潛力，推動設計界的多元發展並創造新趨勢。

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2023年D&AD共有來自56個國家、近1.1萬件的作品參賽，最終僅約5%作品獲得提名，台灣奧美、Bito、台科大設計系等傑出的本土團隊也曾獲得獎項的青睞與肯定。

台科大通識教育中心及設計系主辦即將邁入第三年的D&AD巡迴展台灣站，由設計系副教授李根在及設計團隊三度操刀籌辦，預計12月6日至12月22日在台科大大用工坊盛大展出。台科大表示，D&AD每年獲獎作品除了可以收錄在D&AD年鑑，還會在東京、巴黎、上海、墨爾本、台北等城市進行巡迴展覽，讓獲獎者可以跨越國界獲得更多曝光機會，全球設計從業人員也可以透過展覽汲取創意靈感與能量。

台科大通識教育中心李思穎主任強調，與設計系的合作舉辦D&AD巡迴展是拓展通識中心藝文活動規模的重要機會，期待可以透過引入國際元素，豐富台科大學生的藝術體驗，同時推動城南學院核心理念，例如：提升人文素養、文化創新、知識多元和共創協作等價值觀。

▲▼D&AD國際巡迴展台灣站將在台科大登場，圖為展覽視覺海報。（圖／台科大提供）

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