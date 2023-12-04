獨／超過資格考年限被退學　身障博士生訴願成功！教部：應保障弱勢

▲一名台科大身障生向教育部訴願成功，博士資格考得延長一年。（圖／記者許敏溶攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

國內外大學都有規定博士生得在一定時間內完成資格考。台科大一名身障博士生因未在規定時間內完成資格考，遭到校方退學，該生認為身障生屬於弱勢族群，應可延後一年，遂向學校申訴，後再向教育部提出訴願，最後教育部判定台科大敗訴，該生可繼續就讀。台科大也在今年9月修改辦法，讓身障生或懷孕、分娩等狀況者，可專案申請延長資格考1年。

根據大學法規定，博士學位修業期限為2到7年，學校得依規定延長修業期限，並訂定相關資格條件與申請程序。而但取得學位前必須先通過資格考，形式則有考試或口試不等，各校規定資格考時間也略有差異，大致而言，都是入學後2到3年。

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不過，台科大某一系所的身障博士生，因為未在學校規定期限內通過資格考，遭到校方退學。據了解，該生認為，既然大學法規定，身心障礙者可以延長修業年限，同樣身障博士生資格考也應給予更長時間，於是向校方提出申訴，校方開會後認為校方已有明文規定，仍決議退學。該生不服學校申訴決定，再向教育部訴願會提起訴願，最終教育部認定台科大敗訴，該生訴願成功，目前該生也繼續就讀台科大。

教育部也證實，的確收到該生陳情，也是第一個身障生針對通過博士資格考時間提出訴願的案例，最後認定該生訴願成功。教育部也派員到台科大專案訪視，指導學校研處。

教育部提醒，大學階段身心障礙學生學習及成績評量，基於特殊教育法學習支持協助及合理調整精神，大學在學術自主及兼顧教學成效下，應回應身心障礙學生特殊教育學習需求。教育部肯定大學考量身心障礙學生學習需求，提供修業彈性，也鼓勵其他大學訂定相關規範，提經校級會議通過後實施。

台科大則表示，教務處在今年9月的教務會議，已修正通過校內博士學位候選人資格考核實施辦法，因轉所、身心障礙、懷孕、分娩或撫育三歲以下子女，無法在規定期限內完成資格考核者，得檢具相關證明文件，專案申請延長資格考通過年限，總延長年限至多一年。

▲台大也在今年10月修改規定，讓身障博士生資格考可延長一年。（圖／記者許敏溶攝）

此外，同屬台大系統的台大，則在10月也修改相關規定，博士候選人因懷孕、分娩、撫育三歲以下子女或領有身心障礙證明，檢具證明經系所同意後，資格考至多延長一年，而系所另有規定者，不受此限。

台師大則表示，去年就已經修改學則規定，身心障礙博士生得延長修業年限2年，而學生因懷孕、分娩、撫育三歲以下子女，得視實際需要，檢具相關證明文件提出申請，核准後得延長修業期限最多二年。