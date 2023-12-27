台科大首創技職賦能研究中心　開發虛實整合數位情境化課程

▲台科大首創技職賦能研究中心，運用虛實整合技術，增進學生學習成效與興趣動機，也讓學生更有創造力與同理心。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

數位科技日新月異，學生學習方式更多元。台科大首創立技職賦能研究中心，運用VR虛擬實境及AR擴增實境技術結合技職教育相關實作課程，開發出虛擬實境產科照護學習系統，或是結合環境議題研發高中職行動導向課程，讓學習更有成效、更有趣，而透過數位科技與學習策略，成為提升學生自我學習並培養關鍵能力。

台科大技職賦能研究中心主任陳素芬指出，台科大是台灣第一個與技職相關的國際頂級研究中心，在數位學習有豐厚的研究基礎與成果，研究中心不只在學術發表、國際交流上發揮影響力，更朝產學合作、產業影響力發展。透過開發數位情境化課程，不僅提升學生的學習體驗，也為技職教育注入一股創新的力量。

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陳素芬說，在人才培育的部分，中心結合數位化、情境化學習，打造優良的技職人才培育環境，與高職、技專及職場銜接，開發許多課程、辦理許多活動，更建立多個數位平台，像是行動素養導向數位課程建置，或是運用遊戲化學習，提高學習動機和成效，並解決教育現場與學用落差的問題。

台科大舉例表示，「沉浸式VR虛擬實境產科照護學習系統」、「同步視覺-觸覺回饋虛擬實境護理學習系統」，就是結合技職教育相關實作課程，讓同學們可以運用VR虛擬實境及同步視覺-觸覺回饋技術，體驗實際的產婦照護情境，並可以模擬護理師、孕婦的不同角色和視角。

▲台科大技職賦能研究中心實施行動素養導向教案，以融入氣候議題為情境，培養學生多元觀點與立場，以及解決問題的能力。（圖／台科大提供）

技職賦能中心專案教授劉為開指出，運用虛實整合技術，可增進學生學習成效與興趣動機，也讓學生們更有創造力與同理心。這套系統透過護理系同學的實際課程實證研究後，已證明此系統確實具有強化學習成效與增進學習興趣與學習動機的實際效果。

此外，台科大數位所長王嘉瑜則是結合時下最熱門的氣候議題，開發「關鍵時刻」線上遊戲，同學們可在遊戲中參與國際環境會議，透過扮演不同國家的角色，來體會氣候變遷議題所面臨的困難與挑戰，利用合作學習來解決問題。