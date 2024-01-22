凍到受不了！特斯拉電動車罷工「無法充電」　專家教一招喚醒它

▲芝加哥出現攝氏零下23度低溫，導致為特斯拉電動車充電相當困難。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

一場危險的北極風暴正在強襲美國，不僅北部的蒙大拿州低溫來到攝氏零下50度、就連最南部的德州也遭遇氣溫驟降，零下23度低溫的芝加哥則有數十輛電動車被遺棄在充電站，車主抱怨低溫導致充電速度變慢、無法充電。不過有專家指出，其實電動車備有「預熱」功能，只要調整開車習慣也能在寒冬上路。

根據《衛報》，芝加哥到德州北部的嚴寒氣候，讓許多電動車車主經歷厭世的一周，因為嚴寒氣候會導致汽車電池熱能消耗得更快、縮短行駛里程，且在充電站等待的時間也拉得更長，該報記者在芝加哥附近的伊利諾州奧克布魯克（Oak Brook）發現，在攝氏零下23度的氣溫下，特斯拉在充電站排隊等候插頭時已經快要沒電。

眾所皆知，當電動汽車在寒冷的氣候行駛時，行駛的里程數將會大幅降低，尤其在近來美國中部地區遭遇嚴寒的零下氣溫更是如此，研究發現可行駛的里程數降低10至36%不等，且在極端嚴寒的環境下電動汽車無法快速充電，芝加哥一些特斯拉車主透露，他們的車根本充不飽電。

報導指出，在電動汽車電池內部，鋰離子透過液體電解質流動、進而產生電能，但當電解質變冷時，它們通過電解質的速度會變慢、也不會釋放那麼多的能力，因此這樣會縮短電動車續航里程，導致電池電能更快速消耗。

在寒冷的氣候下，由於電子移動速度較慢，電池無法接受來自充電插頭那麼多的電力，導致充電速度變慢。然而，當面臨氣溫驟降時，電池必須保持足夠的溫度，才能讓電子移動。也因此，在特斯拉這樣的快速充電站內，必須讓電池保持得更溫暖。

東密西根電動汽車協會主席韋斯特萊克（Bruce Westlake）透露，「其實，大多數電動車都有內建預調節功能，只要駕駛將導航設定前往充電站，就會預先加熱電池。不過，許多電動車新手不會事先『預熱』電池。」

韋斯特萊克表示，「在寒冷的氣溫下，可能需要半個小時才能將電池加熱，以便準備充電。對電池進行預熱確實會消耗一些續航里程，儘管只有幾英里。」

至於特斯拉車主伯尼（Kim Burney）則提出建議，「電動車駕駛需要提前做出行車規劃，尤其在寒冷的天氣裡。這輛電動車會告訴你距離最近的充電站在哪裡、剩餘的可行駛里程。在寒冷的天氣，電池續航里程會損失15至20%。」