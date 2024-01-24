裁員潮蔓延！eBay宣布「砍9%正職員工」　上千人丟飯碗

▲ eBay宣布裁員計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

科技業裁員潮新的一年仍在持續，總部位於美國的跨境電商eBay宣布將裁撤9%員工，相當於約1000個全職工作職位，原因是公司業務成長速度趕不上員工人數及開支。

根據CNBC，eBay執行長安諾（Jamie Iannone）23日在公司部落格發信通知員工，未來幾個月內將縮減員工合約數量，這是必要措施，因為該公司「總人數和開支已經超過業務成長速度」，為解決這項問題正實施組織改革，調整及鞏固特定團隊，改善端到端體驗，以求更能滿足全球客戶需求

安諾表示，「我們很快就會開始通知職位被裁撤的員工，有需要會進入協商程序」，也希望員工24日居家上班，為需要協商的員工提供談話的空間與隱私。

安諾坦言，「這些變化很困難，但我相信透過共同努力，我們會變得比以往任何時候都更加強大」，「未來幾個月內，你們將會看見更專注、敏捷、反應更快的eBay」。

全球科技業去年大規模裁員潮延續至今年，原因是對消費者及企業支出的憂慮依然存在。亞馬遜、Alphabet及Unity本月已證實將裁員，思愛普（SAP）也於23日表示，2024年重整計畫目標包括8000名員工自願裁員或調整職位。