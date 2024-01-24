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瞞病住院後首露面！美防長居家開線上會議　避談健康情況

▲▼美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）因癌症治療的併發症住院後首度公開露面。（圖／CFP）

▲美國防長奧斯汀因癌症治療的併發症住院後首度公開露面。（圖／CFP）

文／中央社華盛頓23日綜合外電報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）因為癌症治療的併發症住院後，今天首度公開露面。此前他因對白宮和國會瞞病數日，惹來外界抨擊。

奧斯汀今年元旦當天住進華特里德醫院（Walter Reed Hospital），在這間軍事醫院待了2週。他今天在一場有關援助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的會議開場時，從寓所透過視訊發言。

奧斯汀在國防部標誌和美國及烏克蘭國旗前說：「整個國際社會的安全都在烏克蘭奮鬥的戰線上。我比以往更加堅定，要與我們的盟友和夥伴合作來支持烏克蘭，把任務達成。」

法新社報導，奧斯汀特別提到華府上個月宣布的一筆2.5億美元軍援方案，但沒有詳述任何新的美方援助，因為華府資金已耗盡，且共和黨人拒絕批准更多資金，除非總統拜登向共和黨人的訴求妥協，採取措施來遏止墨西哥邊境移民。

奧斯汀預擬的發言內容張貼在國防部網站上，內容提到他的健康問題：「如各位所知，我今天在家裡參與這場會議。我感覺很好，期待很快就能回到五角大廈。」

但他實際的談話內容略過這一段，完全沒有提到他的醫療情況。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）被問及原因時表示，奧斯汀「有權修改他所發表的任何言論」。

賴德指出，「部長持續在家中康復」，他在家接受物理治療，「復原得很好」。

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