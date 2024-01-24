男找紙箱被扔進垃圾車　「身體像麵團輾壓」腿部臀部骨折奇蹟逃死

▲男子意外被扔進垃圾車中。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國密西西比州一名男子在垃圾場尋找紙箱時，不小心被困在大紙箱中，後來被當成垃圾扔進垃圾車中，腿部與臀部慘遭機器輾壓骨折，最後奇蹟脫困。

這起驚險事件9日發生在密西西比州傑克森市(Jackson)，大難不死的男遊民巴布(Bob Rutherford)近來接受媒體採訪表示，他當時在垃圾場找到了2個約冰箱大小的大紙箱，想把其中一個紙箱帶走時不小心受困。

巴布表示，「等到我發現時，我人已經在垃圾車中，我當時臉部朝下摔在地上，身上又被壓了很多東西根本沒辦法起身，而且垃圾車裡面有很多油和水，地板很濕滑」。

巴布試圖逃離時，突然聽到馬達運轉的聲音，一瞬間刀片就在他眼前，「那個東西開始往我這邊擠，刀片離我愈來愈近，我的身體開始像蝴蝶餅麵團(Pretzel)一樣被折起來，那個時候我知道我死定了，我的腿被折斷」。

巴布開始放聲大叫，希望能夠引起垃圾車司機的注意，幸好司機及時聽到他的求救聲，立即停車並且幫忙報警。消防隊員抵達時發現巴布腿部與臀部骨折，費了一番功夫才把人從垃圾車中救出。

巴布表示，醫院的人都對他很好，還買新的衣服、鞋子和一些東西送給他，他十分慶幸自己還活著，事故後的每一天都感覺像在過聖誕節。