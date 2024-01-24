川普贏得新罕布夏州初選！選後攻擊對手海利　拜登意外被寫上選票

▲美國前總統川普23日贏得新罕布夏州共和黨黨內初選。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國新罕布夏州23日舉行共和黨黨內初選，據美國有線電視新聞網（CNN）開票統計，川普以逾5成得票率大幅領先對手海利，結果幾乎抵定，他發表勝選感言時攻擊了海利。但海利表示，接下來還有數十個州，無論如何她都會繼續選下去。另外，拜登雖然沒有參加23日在新罕布夏州民主黨初選，但名字仍被寫上選票。

▲川普23日在新罕布夏州大力抨擊他在黨內的唯一對手海利。（圖／路透）

根據CNN、美聯社報導，美國前總統川普8天前在愛荷華州共和黨黨團會議投票取得壓倒性的勝利後，23日再次贏得新罕布夏州的共和黨黨內初選，但川普這次的勝選感言並不像在愛荷華州一樣呼籲團結，而是明確表達了他對唯一競爭對手海利（Nikki Haley）沒有主動退選的憤怒。

川普在初選之夜演說中表示，海利經歷了糟糕的一夜，「這不是典型的勝選演講，但我們不要讓某人在度過了一個非常糟糕的夜晚後還能取勝。」川普抱怨，海利總說自己會勝選卻徹底失敗，並指出她在愛荷華州得票率只排第三，「但她仍在堅持著」。他說，「我不會太生氣，但我會討回來。」

▲美國共和黨初選總統候選人、前美國駐聯合國大使海利表示，她會繼續選下去。（圖／路透）

在川普成為自1976年以來，首位接連在愛荷華州與新罕布夏州初選大獲全勝的共和黨候選人之際，海利在初選之夜的集會上對支持者表示，「我是一個鬥士，我很好鬥（scrappy），現在我們是最後一個與川普比肩的人選了。」她認為美國需要一個連續執政8年讓國家重新走上正軌的領導人，「你們想看兩個80歲的老人競選總統嗎？」

美國前聯合國大使海利對川普贏得新罕布夏州表達祝賀，「這是他贏來的，我想承認這一點」，但她同時也強調，共和黨初選的競選尚未結束，她要把她勇於奮鬥（scrappy）的競選活動延續至她的家鄉南卡羅來納州。下一場共和黨初選投票定於2月24日在南卡州舉行，海利擔任過連兩屆的南卡州州長，不過在該州民調中仍大幅落後川普。

▲拜登23日也在新罕布夏州一場民主黨人自行舉辦的初選中，獲得壓倒性勝利。（圖／CFP）

另外，新罕布夏州不顧民主黨新制規定的初選日程，堅持在23日提前於南卡州之前舉行初選投票，民主黨全國委員會在選前已經表示這場選舉不會產生任何提名代表，所以「投票結果將毫無意義」，造成了僵局。

儘管總統拜登沒有登記參加這場體制外的初選，但民主黨人擔憂，選民對拜登的競選缺乏熱情，加上選票上並沒有拜登的名字，看起來可能像一場尷尬的敗選，這些憂慮促使拜登的支持者發起了組織性的行動，鼓勵基層民主黨人前往投票站，並在選票上寫下拜登的名字以示支持。開票結果確實顯示，新罕布夏州民主黨選民自行填寫的拜登成為了最終勝選者。