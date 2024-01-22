年貨、大掃除必備一次買齊！網推家樂福超好用「洗衣神器」促銷必買

▲家樂福今年推出各式新春優惠活動，讓人不禁直呼「一站購齊又有優惠 實在太方便」！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

過年倒數不到一個月，不少民眾已經開始四處奔波準備年菜、拜拜用品和伴手禮，忙進忙出還要打理大掃除，年還沒過心已經累了，又要花好多錢！還好家樂福今年推出各式新春優惠活動，讓人不禁直呼「一站購齊又省荷包，實在揪甘心！」更有精打細算的達人才知道過年必買的洗衣神器，幫助主婦省去大掃除三千煩惱絲，文末再揭曉賣場限時優惠！

▲達人推薦趁新年入手「日本Ariel 4D抗菌洗衣膠囊」。民眾想要新的一年洗衣更輕鬆省力，趁過年折扣期間買很划算。

關於民眾苦惱的大掃除清潔問題，達人推薦趁新年入手「日本Ariel 4D抗菌洗衣膠囊」，網友評價：「一顆丟進洗衣機洗整桶，不沾手很方便」、「洗淨力強，已多次回購」，隔夜污漬也能輕鬆洗淨*，讓媽媽們可以放鬆享受圍爐大餐，不怕弄髒衣物，而且不只洗完當下清新，穿著還能持續抗臭，堪稱洗衣神器！同品牌的Ariel洗衣精也備受好評：「用Ariel洗的衣服不用馬上曬都不會臭」，就算天氣再潮濕都有解。民眾想要新一年洗衣更輕鬆省力，趁過年折扣期間買超划算。

▲推薦趁新年優惠入手的「Lenor蘭諾衣物芳香豆」，走春拜訪親友、拜拜求財開運，也想要為全家人留下質感好印象就靠它！

民眾趁新年檔期超低價入手的還有「Lenor蘭諾衣物芳香豆」，不管是走春拜拜求財運，還是親友圍爐聚餐，想為全家人留下質感好印象就靠它！日本家庭愛用，天然精油香味持久，好評不乏「衣服洗完有淡淡香味，很好聞」、「衣服變得清香，小孩很愛穿！」、「曬完衣服收進來，味道還是香的，心情 high 起來」，隨時隨地都像剛洗好的乾淨香味，很適合大掃除洗衣物床組時一起加入，在新年時圍爐、出遊保持衣物清香，為全家人增添新年的幸福感。

▲民眾在家樂福挖掘過年必買好產品，一站式買齊超方便。

家樂福歡慶迎春大撒優惠，年節期間折扣超值，Ariel 4D洗衣膠囊袋裝（32顆），兩入平均一件只要269.5元，計算下來洗一桶衣服一件不用1塊錢，買愈多省愈多。Lenor衣物芳香豆（罐裝）原價339元、特價下殺199元，兩款皆現省140元；Ariel＋Lenor一起買滿300元再贈30元現金折價券（單筆最多送150元），正是囤貨好時機。不單只有洗劑產品，過年養好一家胃口的超值年菜組不可錯過，彭園富貴尊榮套餐，五道極致佳餚，只要3488元，佳佳御膳鮑魚佛跳牆，料多味美498元，多種商品下殺力道之大錯過可惜，民眾在家樂福挖掘過年必買好產品，一站式買齊超方便，快找時間逛起來。

▲家樂福過年型錄，文章重點優惠整理。（圖／擷取自家樂福網站）

※實際售價以家樂福販售為主。

*根據P&G內部測試，針對常見食物污漬放置18小時，洗淨後無肉眼可見污漬，並非指洗去所有種類污漬。