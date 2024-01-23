新北勞軍賀新年！感謝國軍保家衛國　侯友宜致贈慰勞金

▲新北市長侯友宜致贈慰勞金給10個國軍部隊，感謝國軍投入本市歷次災害搶救及捍衛國家安全之辛勞。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節即將來臨，新北市政府今（23日）辦理春節勞軍晚會，由市長侯友宜致贈慰勞金給10個國軍部隊，並表揚本市績優役政公所、績優役政人員及協助役政有功人員，同時邀請軍人服務站站長與會，感謝國軍及各役政相關人員投入本市歷次災害搶救、防疫、役政工作以及捍衛國家安全之辛勞。

侯友宜表示，國軍官兵們平時勤於操練，守護國家安全，災害時派遣兵力，支援地方政府災害搶救工作，無私奉獻。新春佳節是闔家團圓的美好時刻，為維護新北市民生命財產安全，許多國軍堅守崗位，無法和家人共度佳節，備極辛勞，特別代表市府及全體市民表達對國軍官兵弟兄由衷的謝意，並提前祝賀大家新春快樂。

本次受贈的國軍部隊分別是「陸軍第六軍團指揮部」、「陸軍關渡地區指揮部」、「海軍陸戰隊陸戰六六旅」、「北部地區後備指揮部」、「新北市後備指揮部」、「憲兵第二0五指揮部」、「憲兵指揮部新北憲兵隊」、「國防部資通電軍指揮部」、「海洋委員會海巡署」、「海洋委員會海巡署金馬澎分署」，都是守護新北安全最堅強的支持力量。

▲新北市青溪總會監事長陳筱霈，退而不休，與各分會ㄧ起協助新北市颱風地震等救災工作。

民政局長林耀長表示，今天同時表揚本市6個績優役政公所、33位績優役政人員及20位協助役政有功人員，表彰他們對於推動役政工作的卓越貢獻，以及為民服務工作的辛勞與付出。其中6位協助役政有功人員是體檢醫院醫護人員，近年新北役男體檢環境和流程顯著提升，除提供役男更溫馨、舒適、流暢動線的體檢環境，對役男體檢健康異常情況，也主動關懷就醫及早治療，兼具為役男健康把關的重要功能；另外11位後備團體弟兄與寶眷，不論是探訪育幼院、關懷獨居榮民及舉辦捐血等社會公益活動，都可以看到他們的身影與貢獻。

績優役政人員部分，淡水區公所蕭競賢擔任役政業務已8年，帶領替代役男在服役期間投入學童課後照顧關懷、獨居長輩居家關懷環境清潔等，並推動替代役男參與華山基金會贈送獨居或弱勢長者年菜等公益服務。蕭競賢今年也代表新北市推薦參加全國級績優役政人員，他表示，能與役男們一起回饋社會，心裡總是滿滿的感動。

另一位受獎人是新北市青溪總會監事長陳筱霈，年近70歲的他主要工作是協助新北市颱風地震等救災工作，令他印象深刻是2015年蘇迪勒颱風，烏來、三峽山區發生嚴重崩塌，凌晨2時聯絡官用衛星電話通知大家，各分會突破險惡環境抵達現場，先引導用路人改道，然後深入險境執行救災、投入物資等工作；還有每逢颱風過後，也深入校園，協助清溝、整理校園，他說，青溪總會的宗旨，是老而不休、老而不歇，繼續奉獻地方。

還有一位受表揚者是在新北市後備憲兵荷松協會服務近40年的執行秘書王文賢，退休後即加入協會至今。王文賢經年伴隨協會為各區公益活動留下精彩影像，像是三重區組業餘舞蹈團至安養中心表演、新莊區每年2次捐血活動等。協會不定期至憲兵訓練中心宣導及輔導憲兵學弟，也輔導協助退伍憲兵人員，為國家社會安定繁榮盡一份心力。