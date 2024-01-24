春節中橫機動管制！3路線遊園專車免費搭　旅遊中心提早開館

▲▼太管處春節期間初二至初四推出免費遊園專車，帶大家輕鬆暢遊太魯閣峽谷。（圖／太管處提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了方便大家暢遊太魯閣國家公園各景點，舒緩中橫公路交通，推行國家公園低碳旅遊，太魯閣國家公園管理處於春節期間2月11日至13日（初二至初四）將推出免費遊園專車，帶大家輕鬆暢遊太魯閣峽谷。

太魯閣國家公園管理處表示，春節免費遊園專車行駛路線是中橫公路太魯閣遊客中心到天祥之間，共有3條路線，分別是1.藍線（遊客中心-天祥全程線，不停靠布洛灣）；2.紅線（遊客中心-布洛灣線區間線）；3.綠線（布洛灣-天祥區間線）。發車時間是上午8時至下午2時，沿途停靠砂卡礑、布洛灣、燕子口、九曲洞、綠水、長春祠等景點，遊客可以在任何停靠站自由上下車，從各站可以延伸走訪砂卡礑步道、布洛灣吊橋、太魯閣峽谷、綠水步道、白楊步道等，免去開車、停車和塞車的不便與困擾。

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為了使中橫公路交通更順暢，遊園專車行駛期間也將於太魯閣及天祥2端同步實施機動交通管制，東端管制點設於台8線185.4公里太魯閣富世村路段，西端則在台灣8線167.1公里天祥路段，管制時間為上午8時至下午3時。太魯閣富世村管制點現場將視車流狀況採機動管制放行，而天祥管制點則於9時、11時、13時放行10分鐘，以維持中橫公路交通順暢。至於大型車輛、遊覽車或營業車團體遊客，則可到太魯閣富世村管制點機動放行。

太管處建議民眾可以搭乘台鐵及北花線客運至新城車站下車，或自行駕車於新城車站周邊停妥車輛後，換搭花蓮客運、太魯閣客運302線及台灣好行-太魯閣線至太管處遊客中心換搭遊園專車，也可以直接搭乘前述客運班車至您所想抵達的景點優遊賞景。

▲藍、紅、綠3條路線起訖點及發車時間。（圖／太管處提供）

配合免費遊園專車服務，太管處各遊客中心及管理站除了除夕（2月9日）休館外，2月11日至13日（初二至初四）將提早開館。其中太魯閣遊客中心、布洛灣管理站、天祥管理站將提早於上午8時開館，布洛灣吊橋則於8時30分開放入場。

太管處強調，春節遊園專車行之有年，除了有助於改善春節期間中橫公路交通、方便遊客走訪各景點之外，同時也可以減少車輛湧入中橫公路時的碳排放，歡迎大家多多利用。