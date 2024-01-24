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春節蘇花路廊全攻略！2順暢時段曝　離峰行駛抽福袋

▲春節蘇花路廊小型車行車攻略。（圖／公路局提供，下同）

▲春節蘇花路廊小型車行車攻略。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年春節連續假期為2月8日（星期四）至2月14日（星期三）止共7日，預估春節連續假期前段（2 ／8~2 ／9）南下返鄉車流將陸續湧現，蘇花路廊(蘇澳至崇德)以台9線為主要車輛疏導路線，請往返花蓮~蘇澳之長途旅次用路人行駛蘇花改台9線南下，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

東區養護工程分局同時指出，假期中段（2/10~2/12）則預估出現前往各大風景區出遊人潮，假期後段（2/13~2/14）則將以北上返回工作地旅次為主，將使蘇花路廊、國5各交流道、台9線礁溪北上路段預估有嚴重壅塞回堵情形。

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國道5號壅塞時，公路局東區養護工程分局於台9線71k+200資訊可變標誌（CMS）發布經國5至南港及經台9至南港旅行時間，上游路段礁溪、宜蘭、羅東地區共21處資訊可變標誌（CMS）適時發布國5北上壅塞訊息，提供用路人可視交通狀況改行替代路線，並請用路人多利用國道客運及鐵路公共運輸。

為鼓勵用路人於離峰時段行駛蘇花路廊，公路局東區養護工程分局目前正舉辦「春遊蘇花改 龍來抽福袋」線上問卷抽獎活動（問卷連結- https://reurl.cc/eLdkRW），活動辦理期間為1月23日至2月15日，歡迎用路人踴躍參加。

▲春節蘇花路廊小型車行車攻略。（圖／公路局提供，下同）

▲春節蘇花路廊疏運管制措施時段。

春節連假為民眾返鄉及出遊重要節日，公路局東區養護工程分局為提高行車效率，除時段性車種管制，將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等措施，期能縮短車流壅塞時段。

另為鼓勵民眾多利用大眾運輸並增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，規劃於蘇澳地區及崇德路段尖峰時段設置大客車優先通行措施，崇德路段於春節期間試辦「大客車優先道開放高乘載車輛通行」，即高乘載車輛可行駛內側大客車優先道，非高乘載車道則行駛外側一般車道，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩）緊急空間），大客車可通行路段及本次連假開放時段詳附件。

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，公路局已請客運業者於本次連假期間籌備充足運能，如有返鄉或出遊等需求，仍請多加利用公路客運。

▲春節蘇花路廊小型車行車攻略。（圖／公路局提供，下同）

春節參與離峰時段行駛蘇花路廊抽福袋辦法。

另因應連假蘇花路廊湧入之大量車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流，113年春節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，開放大客車行駛蘇花改路肩(緊急空間)及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下： 
一、2月8日：5時至15時（雙向）。
二、2月9日：4時至12時（南向）。
三、2月10日至12日：5時至15時）雙向）。
四、2月13日：11至20時（雙向）。
五、2月14日：11至17時（北向）。

預估蘇花路廊春節連續假期前段（2 ／8~2 ／9）南下返鄉車流開始湧現，預測初一南下將出現最大車潮，車流每日約13,000~18,000輛，假期後段初四至初五（2 ／13~2 ／14），則將以北上返回工作地旅次為主，預估北上車流高峰每日達20,000~22,000輛次。呼籲用路人規劃經由蘇花路廊之旅遊行程，避開以上車流高峰時段，經過蘇花公路必將有一路順暢的美好體驗。

蘇花路廊順暢時段
北上：小年夜 （2/8）至初一（2/10）
南下：初四（2/13）至初五（2/14）

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