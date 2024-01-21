陸地方債問題升溫　外媒：中央下令「基建項目」停止或推遲

▲中國大陸曾有「基建狂魔」外號。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸地方債問題升溫，外媒《路透社》引述知情人士說法指出，大陸官方已經指示負債累累的地方政府推遲或暫停一些國家資助的基礎建設項目。

報導提到，消息人士透露，最近幾周，國務院加大力度管理高達13兆美元的地方債，向地方政府或國有銀行發出指令，要求推遲或停止全國12個省市已完成計劃投資一半以下的基建項目，包含天津、重慶、遼寧、吉林、雲南等。

消息人士指出，喊停的基礎建設項目有高速公路、機場改建及擴建、城市軌道等。不過，有一些項目則不受限制，例如中央政府批准的項目，或者經濟適用房等。

事實上，大陸官方近期也多次針對地方債問題表態，大陸央行行長潘功勝去年11月曾提到，大陸的地方債有兩個特點，一方面債務是主要用於投資基礎建設，是可以用有形資產做抵押的；另一方面，地方政府債務大部分由經濟基礎較好的東部或中部省份發行，並無出現大問題，但發展較落後的西部和東北省份的債務則面對一定困難。

潘功勝還強調，對有債務問題的地方政府，將限制其新增貸款，嚴格控制其借貸行為；鼓勵這些地方政府出售資產還債；要讓金融機構與地方政府按照市場規則進行協商等等。