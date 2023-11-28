陸央行行長：地方政府債大多來自基建　有實物資產可做抵押

▲大陸地方債問題累積已久。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸地方債問題難解，各界擔憂恐引發系統性風險。對此，大陸央行（中國人民銀行）行長潘功勝28日表示，地方債大多源自於基建投資，有實物資產可做抵押，「已經透過一系列措施應對，相信相關措施會逐漸見效。」

潘功勝在香港「國際結算銀行高級別會議」上表示，大陸政府的整體債務在國際水平中處於中低位，到2022年底，政府的債務餘額約為60兆人民幣，約為當年國民生產總值的50%，中央政府債務率約21%，處在相對較低水準。

▼大陸央行行長潘功勝。（圖／CFP）



潘功勝提到，就算以國際結算銀行的資產負債基準計，地方政府債務佔GDP約78%，比起其他發達國家或G20成員國低。

潘功勝提到，大陸的地方債有兩個特點，一方面債務是主要用於投資基礎建設，是可以用有形資產做抵押的；另一方面，地方政府債務大部分由經濟基礎較好的東部或中部省份發行，並無出現大問題，但發展較落後的西部和東北省份的債務則面對一定困難。

潘功勝強調，對有債務問題的地方政府，將限制其新增貸款，嚴格控制其借貸行為；鼓勵這些地方政府出售資產還債；要讓金融機構與地方政府按照市場規則進行協商等等。

潘功勝認為，未來一些欠發達省份的債務問題將會逐步解決。