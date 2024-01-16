中國將發行新一輪地方債　全年規模上看38兆

▲河北香河縣。（圖／CFP）



文／中央社上海16日電

新的一年剛開始，中國多個地方政府已經著手準備發行地方債，河南省打頭陣，於17日發行第一筆債券。分析指出，中國全年地方債規模預計上看人民幣9兆元（約新台幣38.7兆元）。

據第一財經，2023年中國首個地方債發行時間是1月6日，而今年則是1月17日，由河南省打頭陣，規模約人民幣247億元。而從目前已經披露的28個省市資訊來看，今年第1季的總發債規模約達1.6兆元。

多名經濟與財政學者進一步預測，考量穩經濟、財政永續性等因素，今年全年預計地方債發行規模有望達到9兆元。今年的地方債將用於推動地方基礎設施建設投資、擴大內需，提振市場信心，支撐經濟。

報導引述東方金誠高級分析師馮琳分析，在目前土地市場遇冷導致地方財政收支壓力較大，以及對地方隱性債務的嚴監管所造成城投新增融資受到約束的情況下，發行地方債成為地方政府保持基建投資、穩定宏觀經濟、沖淡房地產業低迷對地方政府財政收支影響的重要途徑。

中央財經大學教授溫來成認為，今年的經濟成長仍面臨不少挑戰，發行地方債有利於推動並實現經濟成長目標。尤其是在房地產市場低迷，民間投資積極性不高等現狀下，發行地方債可以用來支持政府擴大投資，對提振市場信心意義重大。

然而與過去相比，今年發債節奏略為緩慢。

報導引述財達證券副總經理胡恒松指出，地方債專案需要國家發改委和財政部都審核通過後才可發行，目前各地可以發行的項目主要為2023年過審的項目，而且還有部分專案資金尚未用完，因此目前新申請專案可能較往年有一定程度的縮減，整體上導致今年1月的發行速度低於往年。

溫來成則強調，從目前經濟社會形勢來看，地方債發行的速度必須加快，儘快推動項目開工建設、提振市場信心，儘快推動經濟回歸正常發展軌道。

溫來成也提及，考慮到經濟環境以及債務到期等因素，預計今年地方債發行規模可能不會低於去年。