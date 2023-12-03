防地方債爆雷　陸央行行長：必要時提供緊急流動性支持

▲中國人民銀行行長潘功勝。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸地方債問題受到各界關注，大陸央行（中國人民銀行）行長潘功勝近日受訪時強調，有必要時，將對債務負擔相對較重地區提供應急流動性支持。

系統性金融風險已成為各國央行防範的重點，潘功勝在接受《新華社》訪問時提到，中國金融風險總體可控，金融機構經營整體穩健，金融市場平穩運行，高風險金融機構無論是數量還是資產規模在金融系統的佔比都很小。

潘功勝說，中國人民銀行將配合有關部門和少數高風險機構相對集中的省份制定實施中小銀行改革化險方案，進一步壓降高風險機構數量和風險水平，按照市場化、法治化原則處置金融風險，依法保護最廣大儲戶、中小投資者和被保險人的利益。

潘功勝指出，中國人民銀行還將加強金融穩定保障體系建設，完善金融風險防範、預警和處置機制，對金融風險早識別、早預警、早暴露、早處置，同時強化存款保險專業化、常態化風險處置職能，豐富存款保險風險處置措施和工具。

潘功勝說，在防範化解地方政府債務風險方面，中國人民銀行將會同有關部門指導金融機構按照依法合規、平等協商的原則，穩妥化解地方政府存量債務風險，嚴格控制新增債務，健全債務風險防範長效機制，必要時對債務負擔相對較重地區提供應急流動性支持，「支持地方政府通過並購重組、注入資產等方式，逐步剝離融資平台政府融資功能，轉型為市場化企業。」

在深化金融供給側結構性改革方面，潘功勝強調，將強化大型商業銀行主力軍作用，深化政策性銀行改革，推動中小銀行回歸本源和主業，健全公司治理和內部管理，推動各類金融機構在規模、結構、區域佈局上更加合理。

潘功勝還說，他們加強債券市場制度建設，提高債券市場市場化定價能力和市場韌性，進一步優化融資結構，提高直接融資比重。

最後，潘功勝提到，將積極參與國際金融治理和合作，務實做好中美、中歐金融工作組工作，提升中國在重大國際金融規則、標準制定中的話語權和影響力。