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寒流來襲！花蓮縣府呼籲農友加強防寒注意保暖　受寒害速通報

▲寒流發威！花蓮縣政府呼籲農友加強農作物防寒措施。（圖／花蓮縣政府提供資料照片）

寒流發威！花蓮縣政府呼籲農友加強農作物防寒措施。（圖／花蓮縣政府提供資料照片）

記者王兆麟 ／花蓮報導

依據中央氣象署氣象預報，21日寒流南下，預估影響至25日，台灣各地非常寒冷，花蓮縣長徐榛蔚籲請農民朋友及早採取各項農作物防範措施，也要準備保暖衣物；倘寒害造成農業災損，請儘速向當地鄉鎮市公所通報。

徐榛蔚表示，請農民朋友做好防寒準備，外出工作要注意自身保暖，農糧、畜牧、養殖漁業也要預做防寒措施，嚴防低溫衝擊。

農糧作物方面，利用不織布或塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水，以防止低溫凍傷，寒流離境後掀開覆蓋材料；較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，亦可採畦溝灌水或葉面灑水方式，以達保溫防寒效果；果樹部分應加強果實套袋及表土覆蓋等。

養殖漁業部分，應注意氣溫變化，水溫過低，不宜投餵飼料，在魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水水位及利用越冬溝，並於期間補注地下水，以維持較高的水溫，降低低水溫對水產物造成之影響。在冬季低水溫期，若水產養殖物有異常或疾病情形，可將池水或魚隻檢體送至花蓮縣動植物防疫所，由獸醫師提供檢診及諮詢服務。養殖池浮於水面之魚體須馬上撿除，以防水質或池底惡化，造成二次災損。

畜牧業部分，應維持畜舍溫度恆定，對外門窗及帆布設施需配合溫度變化開關，整體畜舍仍應保持適當空氣流通，並且儘量維持畜舍內部乾燥狀態，避免溫差過大及濕度過高而造成畜禽生理緊迫而降低免疫力，尤其分娩畜舍及幼畜、幼禽舍應加裝保溫及溫度監控裝置，避免冷風直接吹入。

徐榛蔚表示，寒害具有遲發性，如發生農業災損，請農友主動向當地鄉鎮市公所通報，花蓮縣政府將邀集相關單位依農業天然災害查報作業儘速辦理。
 

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