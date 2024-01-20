　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

茶油品評遴選出爐　花蓮7家苦茶油農友獲專家推薦

▲花蓮縣率先全國推動油茶籽評鑑制度 打造花蓮苦茶油第一品牌。（圖／花蓮縣政府提供，資料照片，花蓮第2屆油茶籽評鑑）

花蓮縣率先全國推動油茶籽評鑑制度 打造花蓮苦茶油第一品牌。（圖／花蓮縣政府提供，資料照片，花蓮第2屆油茶籽評鑑）

記者王兆麟／花蓮報導

農業部農糧署輔導台灣農業科技資源運籌管理學辦理112年「第二屆國產茶油品評遴選」，遴選結果近日出爐，本屆專家共推薦17支國產好油，從中再選出特優及優選國產茶油業者，花蓮榮獲特優2名以及優選5名，在全國各業者激烈競爭下，表現耀眼！

特優業者分別為朵栗栗農坊、花蓮縣卓溪鄉特用作物產銷班第10班；優選5名，分別為耕鳥共食X昆帝夫法蕾南生態農場、阿步農園、天水生態農場有限公司、牧蟲園農場股份有限公司、山上那良農場。

縣長徐榛蔚大讚農友優秀表現，並表示本屆國產茶油品評遴選經第一階段書審以及第二階段總評會議層層篩選，專家評審推薦出全國17支國產好油，其中花蓮即占7家業者，表現十分優異。

▲花蓮縣率先全國推動油茶籽評鑑制度 打造花蓮苦茶油第一品牌。（圖／花蓮縣政府提供，資料照片，花蓮第2屆油茶籽評鑑）

花蓮縣具產地優勢，所榨苦茶油帶有清新果香，風味迷人，是適合健康養生族群醇飲的優質油品。

徐榛蔚說，花蓮縣有純淨的山水環境，油茶栽種歷史悠久，具產地優勢，所榨苦茶油帶有清新果香，風味迷人，是適合健康養生族群醇飲的優質油品。花蓮縣政府近年來戮力於油茶產業升級，目前花蓮油茶種植面積已達全國第一，約267公頃，並率先全國舉辦油茶籽評鑑、推動油茶證明標章、以及建置卓溪苦茶油加工廠，引領油茶農友建立自有品牌，創造更高的附加價值。

徐榛蔚感謝油茶農友和花蓮縣政府攜手努力，不斷精進油茶的種植、榨油加工與田間管理技術，卓溪苦茶油加工廠也正由玉溪地區農會進行工廠登記取得程序，縣府持續陪伴農友一步步向前行，共同建構油茶生產、加工、品牌行銷等完善的產業鍵，打造花蓮苦茶油為全國第一的優質品牌。

ET快訊
快訊／玖壹壹洋蔥拋喜訊　將與9年女友登記結婚
快訊／傅崐萁發聲了！拋5點聲明回應民眾黨
菲律賓五星飯店1千搞定！他怒「國旅把台人當豬宰」反遭轟
全台變冰凍番薯！寒流趕路中「36小時劇烈降溫」　入冬最冷探5
快訊／林書豪2024年PLG首戰　上半場殺紅眼狂轟30分
麥當勞雙屍案關鍵瞬間曝光！　家暴男冷靜敲車窗「再上車殺妻」
學測搞烏龍！結束鈴提前響起「考生痛哭」　大考中心回應了
學測高雄左營高中考場「提前1分鐘鈴響」　家長傻眼學生爆哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鍾肇政百歲冥誕　蘇俊賓獻插畫盼桃園旅遊因文學更有深度

溪北六興宮攜手久億藥局捐600萬救護車　配備超齊全

東台灣第一座！花蓮防救災教育訓練中心啟用　展現韌性城市

茶油品評遴選出爐　花蓮7家苦茶油農友獲專家推薦

黃偉哲北上為台南蜜棗促銷　邀大家品嘗幸福好滋味

歲末送暖感恩相伴　助台南弱勢家庭過好年

台南產官攜手推廣ESG　實現企業永續新價值

關山國際同濟會前進社福機構送暖　開爐現煎蘿蔔糕

落實ESG行動目標！台東青商參議會結合青農守護永續生態環境

台東搶海外遊客市場　今年新加坡估送客千人...飽覽東海岸美景

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

不爽男友幫別的女生夾菜　女子深夜哭鬧恐被罰1.8萬

台中麥當勞停車場命案身分曝！夫妻上周簽字離婚　昨開完家暴庭

台中知名商圈藏40間淫窟　10嫩妹遭狠抽皮肉錢

改編唱Remix饒舌版《我期待的不是雪》

麥當勞雙屍最後身影曝！詭異1分鐘成關鍵　疑前夫埋伏殺人再自戕

鍾肇政百歲冥誕　蘇俊賓獻插畫盼桃園旅遊因文學更有深度

溪北六興宮攜手久億藥局捐600萬救護車　配備超齊全

東台灣第一座！花蓮防救災教育訓練中心啟用　展現韌性城市

茶油品評遴選出爐　花蓮7家苦茶油農友獲專家推薦

黃偉哲北上為台南蜜棗促銷　邀大家品嘗幸福好滋味

歲末送暖感恩相伴　助台南弱勢家庭過好年

台南產官攜手推廣ESG　實現企業永續新價值

關山國際同濟會前進社福機構送暖　開爐現煎蘿蔔糕

落實ESG行動目標！台東青商參議會結合青農守護永續生態環境

台東搶海外遊客市場　今年新加坡估送客千人...飽覽東海岸美景

攻城獅「巧虎」助陣上演大逆襲　商品爆賣戰績業績2得意

快訊／玖壹壹洋蔥宣布喜訊　要與９年女友登記結婚

表弟台籃首戰完美奪勝　賽後點名盛讚超級新秀高錦瑋

傅崐萁回應民眾黨團4承諾　拋5點：建立正副院長違反議事中立罰則

鍾肇政百歲冥誕　蘇俊賓獻插畫盼桃園旅遊因文學更有深度

「和屋主底價差很多！」房仲下秒又問一句　內行恭喜：準備成交了

龍年必踩景點「吃貨恐龍」現身華山！珍奶雷龍、紅莓馬卡龍超萌

人妻與前夫、現任同居！仨人相處10年　「真實原因」超催淚

溪北六興宮攜手久億藥局捐600萬救護車　配備超齊全

加薩「每10分鐘就有1人出生」　開戰以來2萬嬰兒被迫活在地獄

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

地方熱門新聞

新莊捷運幸福站立體停車場　新北力拚今年5月啟用

三重同安陸橋亮起來　新北打造友善河濱路廊

台南關廟區松腳里秋澄水湖有人落水死亡

新北市圖推電競冬令營+無人機特展

南消四大攜手校園及社區防火宣導

台南北安捐血室結合消防節打火兄弟熱心捐血

大掃除後落實垃圾分3類 　電池回收3步驟

台南青年文化科技「鯨」奇體驗

中華電信台南交換機改接部分地區市話受影響

疫情延燒！桃園衛生局籲儘速接種XBB疫苗

高雄楠梓、小港38萬戶1／29停水

屏東通勤月票　iPASS MONEY APP線上可過卡

黃偉哲北上為台南蜜棗促銷幸福好滋味

台南產官攜手實現企業永續新價值

更多熱門

相關新聞

日本抗老專家教「凍齡飲食」5秘訣

日本抗老專家教「凍齡飲食」5秘訣

大家都希望自己老得慢一點，但衰老速度不僅會受到遺傳基因影響，後天的生活飲食習慣也是一大關鍵。日本「抗老化醫療領域」先驅、醫學博士滿尾正，就曾出書教大家如何從日常生活做好抗老，其中就包含飲食，快把以下5大凍齡飲食秘訣學起來，幫助延緩老化。

花蓮百大伴手禮出爐　包裝設計獎接續登場

花蓮百大伴手禮出爐　包裝設計獎接續登場

手搖飲王者！PTT推「1家老字號」：基本茶打趴全台

手搖飲王者！PTT推「1家老字號」：基本茶打趴全台

他想慶祝「哪間吃到飽有氣氛又好吃」？一票推這2家

他想慶祝「哪間吃到飽有氣氛又好吃」？一票推這2家

專家做假民調遭請回　檢抗告今逆轉收押

專家做假民調遭請回　檢抗告今逆轉收押

關鍵字：

贏家茶油品評遴選出爐優質苦茶油農友專家推薦

讀者迴響

熱門新聞

獨／休假訪親友竟墜斷崖　特戰兵尋獲已無氣息

5校高中生放寒假大鬧藏壽司！目擊者怒：一群猴子

《新十二生肖》貝瑪長大了！變身超兇刑警

神隱4天道歉了！網紅亂爆「華航素食餐」認錯：你們不該受這樣傷害

文化幣今天開領！150萬人可領取

健康會館暗藏春色　「低胸禮服」服務生搞半套

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

他坐麥當勞等17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手

泰名媛上傳餵母奶影片！網目睹「血管凸出來」

快訊／恭喜洪詩生了！

麥當勞雙屍「刀刀要命」　一家5口開心合照曝

明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了

凌晨地牛翻身！今年「第001號有感地震」史上最晚　專家示警

人妻激戰車行老闆「套子掉最深處」！夫怒告

36歲澳門人妻網紅秦思輕生身亡！丈夫哀痛證實

更多

最夯影音

更多
呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面