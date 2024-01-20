茶油品評遴選出爐　花蓮7家苦茶油農友獲專家推薦

▲花蓮縣率先全國推動油茶籽評鑑制度 打造花蓮苦茶油第一品牌。（圖／花蓮縣政府提供，資料照片，花蓮第2屆油茶籽評鑑）

記者王兆麟／花蓮報導

農業部農糧署輔導台灣農業科技資源運籌管理學辦理112年「第二屆國產茶油品評遴選」，遴選結果近日出爐，本屆專家共推薦17支國產好油，從中再選出特優及優選國產茶油業者，花蓮榮獲特優2名以及優選5名，在全國各業者激烈競爭下，表現耀眼！

特優業者分別為朵栗栗農坊、花蓮縣卓溪鄉特用作物產銷班第10班；優選5名，分別為耕鳥共食X昆帝夫法蕾南生態農場、阿步農園、天水生態農場有限公司、牧蟲園農場股份有限公司、山上那良農場。

縣長徐榛蔚大讚農友優秀表現，並表示本屆國產茶油品評遴選經第一階段書審以及第二階段總評會議層層篩選，專家評審推薦出全國17支國產好油，其中花蓮即占7家業者，表現十分優異。

▲花蓮縣具產地優勢，所榨苦茶油帶有清新果香，風味迷人，是適合健康養生族群醇飲的優質油品。

徐榛蔚說，花蓮縣有純淨的山水環境，油茶栽種歷史悠久，具產地優勢，所榨苦茶油帶有清新果香，風味迷人，是適合健康養生族群醇飲的優質油品。花蓮縣政府近年來戮力於油茶產業升級，目前花蓮油茶種植面積已達全國第一，約267公頃，並率先全國舉辦油茶籽評鑑、推動油茶證明標章、以及建置卓溪苦茶油加工廠，引領油茶農友建立自有品牌，創造更高的附加價值。

徐榛蔚感謝油茶農友和花蓮縣政府攜手努力，不斷精進油茶的種植、榨油加工與田間管理技術，卓溪苦茶油加工廠也正由玉溪地區農會進行工廠登記取得程序，縣府持續陪伴農友一步步向前行，共同建構油茶生產、加工、品牌行銷等完善的產業鍵，打造花蓮苦茶油為全國第一的優質品牌。