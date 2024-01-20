全台變冰凍番薯！寒流趕路中「36小時劇烈降溫」　入冬最冷探5度

▲寒流已在路上，周日起到下周四清晨出現漸進式降溫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

入冬最強寒流正揮軍南下，冰凍番薯將再現，接下來36小時溫度將有劇烈變化，明後天(21日~22日)仍是南下過程，將出現漸進式降溫，下周二(23日)和下周三(24日)是寒流最冷的兩天，市區低溫約7到9度，空曠地區會再低1到2度，局部空曠地區下探5到8度，其中下周二將是極冷的一天，台北全天不超過10度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」示警，寒流倒數，冰凍番薯將再現，目前鋒面正在通過中，北方冷空氣即將大舉南下，接下來36小時天氣、溫度將有劇烈轉變，請大家務必做好準備，尤其年長者、患有心血管疾病的朋友，更要小心應對。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周日(21日)、下周一(22日)白天屬於寒流南下過程，溫度逐步下滑轉冷；下一晚間(22日)到下周三(24日)寒流發威，為最冷時刻，北部、宜蘭全天12度以下，各地夜晚至清晨低溫7到9度，平原及內陸近山區5到8度。水氣豐沛，北、中、東部有下雨機會，濕度高、有風勢，體感溫度會更低。

▲寒流降溫時程出爐。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周三白天水氣減少，逐漸轉乾。下周四、下周五寒流逐漸減弱，溫度逐漸回升，下周五白天可回暖到19度以上。

中央氣象署預報員林定宜則分析，今天鋒面通過、東北季風增強，北部、東半部今已有下雨現象，明天降雨會比今天少一點，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，其他地方多雲；因為東北風偏強，今晚到明天上午桃園到雲林沿海空曠地區都有8到9級強陣風，明天下午後風會更強，將有9到11級，明天會發布陸上強風特報。

林定宜提醒，明後兩天寒流南下，採漸進式降溫，下周二和下周三是寒流影響最冷的兩天，預測台南以北、宜蘭、花蓮都市區低溫約7到9度，高屏和台東約9到12度，局部空曠地區會再更低個1到2度。下周四白天寒流減弱，不過清晨還是非常冷。

這波寒流來勢洶洶，林定宜表示，該波冷空氣有機會成為入冬最強寒流，上一波寒流去年12月21日和22日影響台灣，台北出現9.6度低溫，這波寒流會更冷，台北預報溫度8度，下周二是極冷的一天，台北全天溫度都不超過10度，又濕又冷。

▲▼未來一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署）

降雨方面，林定宜指出，下周一晚上到下周二，華南雲雨區東移，水氣多，中部以北、東北部跟東部有短暫雨，其中基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨機率。下周三水氣減少中，還是受寒流影響，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區零星短暫雨，其他地方多雲到晴。下周五、下周六水氣又增多，北部、東半部、中部山區有零星短暫雨，雨勢稍微增多，但溫度不會再下降。

下周也有降雪機會，林定宜表示，雪線南壓，目前預估下周一(22日)晚上到下周二北部、東北部1000到1500公尺以上山區可能會降雪，譬如大屯山、七星山、太平山下雨機率高；另下周二中南部、花東海拔2500公尺到3000公尺高山也有降雪機會，也有路面結冰或結霜可能。