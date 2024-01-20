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送整隻雞！郭昭巖募集破百萬物資　寒冬送暖照顧中正萬華居民

▲▼台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安出席議員郭昭巖舉辦的寒冬送暖活動。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市朝陽社會關懷協會理事長郭昭巖，每年都會和國際扶輪3481地區各扶論社邀集諸多熱心企業、公益團體與善心人士共同募資，結合台灣省城隍廟、艋舺青山宮等資源，辦理農曆過年前的萬華中正區寒冬送暖活動，此次預計發出2000份物資袋，內均含有閹雞、麵條以及清潔用品、保暖小物等，關照弱勢族群。

在地經營多年的議員郭昭巖，已連續舉辦寒冬送暖活動十多年，今年不只送出清潔用品、 乾料食物調味、保暖舒筋小物等生活物資，每袋物資裡還包含閹雞一隻，提供弱勢族群領取。郭昭巖表示，以市價來算，單是一隻閹雞就近800元，這次總計捐出2000隻，總價超過百萬元，要讓中正萬華的弱勢家庭民眾過一個溫暖的年。

郭昭巖說，今年4場活動共募集2000份物資照顧萬華中正區2000個家庭，服務對象由社會局、兩區公所篩選萬華區中正區兩個里低收入家庭，以及學校建議之高風險家庭或邊緣戶及環保局以工代賑家庭。

受邀出席的台北市長蔣萬安致詞時說，郭昭巖議員非常令人欽佩，裡面有食物、麵條，聽說還有一整隻的雞，滿滿的愛心與溫暖，送到親愛的朋友們手上，把這份心意帶給大家，讓大家在接下來馬上要過年都可以非常開心順利，來年一樣能夠平平安安。

蔣萬安說，再次感謝所有非常有愛心、參與公益的代表，感謝郭昭巖議員十幾年來持續的關心地方，也跟大家報告，台北市政府社會局有各項急難救助，弱勢關懷，在局長的帶領下，絕對是所有萬華好朋友最強的後盾。

▲▼台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

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