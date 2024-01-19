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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜到哪都發光、江啟臣鼻子大　蔣萬安：必能強力監督施政

記者陳家祥／台北報導

新國會將在2月1日走馬上任，而院長之爭也提前開打。重返立院的韓國瑜找來江啟臣搭檔競逐國會龍頭寶座，對黨內中生代來說相當振奮，頗有接班之勢。對此，台北市長蔣萬安19日出席大巨蛋祈福法會時說，韓市長不管到哪裡都會發光，而江啟臣學長鼻子很大、又有才華，「韓江配絕對是最好搭配，我相信由他們接下來帶領新的國會，絕對可以強力監督施政」。

▲▼蔣萬安出席臺北大巨蛋祈福儀式-媽祖會上佛菩薩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔣萬安出席台北大巨蛋祈福儀式。（圖／記者屠惠剛攝）

而近來因為高端疫苗合約解密，與衛福部次長王必勝隔空打口水戰，蔣萬安說，事實很清楚，他也已經提出事證跟做了完整說明，「衛福部沒辦法清楚對外解釋交代的地方，就交由新國會持續監督，相信這屆國會年輕戰力一定會監督到底」。

近期受到民進黨的攻擊增加，是否有感受到是為了2026連任之路提前開始交鋒？蔣萬安笑說，現在其實就是專心在施政上，各局處大家都非常努力、向心力強，也擬定接下來的計畫，台北市要打造安全之都、運動之都、未來之都，也相關短中長期計畫都已擬定，所有市府團隊各局處大家都動起來。

另外，民進黨日前選後檢討時，認為柯文哲很多年輕票是因為有用抖音，國民黨是否也要加強這塊？蔣萬安說，各項短影音已經是年輕世代的生活方式，所以應該是要更貼近年輕人的生活方式，了解他們的想法，這才是重點。

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