寧夏夜市比科目三　蔣萬安：一首歌若能「舞統」，台灣早統一對岸

▲寧夏夜市舉辦「科目三」舞蹈競賽。（圖／翻攝自Facebook／寧夏觀光夜市）

記者閔文昱／綜合報導

寧夏夜市近日透過粉專發文公布，今年的第一個活動「就是要到寧夏科目三」，限額20組人馬。消息一出瞬間額滿，但也引發批評是「舞統台灣」。對此，寧夏夜市表示，活動目的是吸引民眾消費，且文化交流有助於降低雙方敵意。台北市長蔣萬安被問及此事實則回應，「我們要對自己的多元文化有信心。」

粉專「寧夏觀光夜市」15日發文預告，預告寧夏夜市將於1月25日星期四晚間6時舉辦「科目三舞蹈比賽」。活動只開放20組人報名參加，額滿為止，且不開放現場報名。第一名可獲得巨大悠遊卡和5000元悠遊付儲值金；第二名可獲得3000元悠遊付儲值金；第三名可獲得2000元悠遊付儲值金。若沒有得名，參加獎為200元悠遊付現金回饋券，且前10組報名可再加碼獲得紀念版悠遊卡1張。

▲台北市長蔣萬安出席台北市政府警察局卸新任聯合布達交接典禮。（圖／台北市政府提供）

消息一出，引發正反兩面評價，針對為何會挑選「科目三」（歌曲為〈一笑江湖〉）作為曲目？寧夏夜市說明，「只是想蹭點趨勢熱度跟吸引一些年輕人關注我們夜市」，且兩岸文化之間的交流有助於降低雙方敵意及風險，不過對於網友的評價皆會虛心接受，未來將考慮舉辦宣傳台灣在地廟口文化的推廣活動，例如藝人王彩樺的「保庇」舞蹈比賽。

蔣萬安17日出席北市警局舉行的北市分局長交接佈達典禮，被問及此事時，他強調若一首「科目三」就能舞統台灣，那台灣的流行文化早就統一對岸，「所以我們要對自己的多元化有信心」。